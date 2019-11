Rodrigo, el prodigio brasileño que cautiva al Real Madrid

Madrid (AP) — Rodrygo es quien ahora está ganando en el duelo de adolescentes brasileños en el Real Madrid.



Con goles a granel y notables actuaciones, el delantero de 18 años súbitamente ha desplazado de los primeros planos a Vinícius Júnior, el otro joven brasileño que la mayoría ve como el futuro gran astro del club español.



Pero mientras Vinícius Júnior aún no termina de establecerse como fijo en el ataque merengue, Rodrygo no ha perdido el tiempo para demostrar que tiene el olfato goleador para ser considerado un titular, a pesar de su corta edad y de su falta de experiencia.



“Ha venido al Real Madrid para hacer lo que está haciendo”, dijo el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane, luego que el prodigio firmó un triplete en la goleada 6-0 que le propinaron al Galatasaray turco en la Liga de Campeones el miércoles. “No me sorprende nada de él porque sabemos la calidad que tiene. Luego por los tres goles podemos estar sorprendidos. Está contento, su juego es alegría y ya está”.



Rodrygo jugó su primer partido de local en la Liga de Campeones contra el Galatasaray. Al anotar sus primeros dos goles antes de los siete minutos, consiguió el doblete más rápido en la historia del torneo. Con su gol en los descuentos en el estadio Santiago Bernabéu, se convirtió en el segundo jugador más joven del Madrid en marcar una tripleta en la competición europea, después de Raúl González.



“La cosas van muy rápidas”, reconoció Rodrygo. “Tengo mucha calma, mucha tranquilidad. Creo que por eso están saliendo las cosas bien. He cumplido un sueño escuchando al Bernabéu corear mi nombre”.



El Madrid pagó unos 45 millones de euros (49,8 millones de dólares) por cada joven brasileño, con Vinícius Júnior del Flamengo al principio de la temporada 2018-19 y Rodrygo del Santos para el comienzo de la presente temporada.



Las expectativas eran mucho mayores con Vinícius Júnior, señalándose como un posible sustituto de Cristiano Ronaldo después de que el delantero portugués se marchara para jugar con Juventus.



Pero Vinícius Júnior, de 19 años, que ni siquiera fue convocado para el partido ante Galatasaray, no ha logrado consolidarse. Ha mostrado vistosidad con su regate, pero se le critica por su puntería deficiente. Apenas ha anotado un gol en 10 partidos esta temporada.



Todo lo contrario para Rodrygo, autor de cinco goles en seis partidos contra el Madrid. Rodrygo no muestra su edad ante el arco, manteniendo la calma de la que aún carece su compañero brasileño a pesar de que tiene más experiencia.



"Para destacar algo (de Rodrygo): su inteligencia", dijo Zidane. "Aprende muy rápido. Quiere mejorar y luego lo tiene todo. Técnicamente es muy bueno, cuando te acompaña el físico, que todavía tiene que mejorar, hace lo que hace en el campo. Es listo, porque también mete un momento de pausa en su juego cuando lo necesita el equipo, pero técnicamente sabe hacer todo con el balón", agregó.



Ya se han hecho algunas comparaciones entre Rodrygo y Emilio Butragueño, el delantero que brilló con el Madrid y la selección española en las décadas de 1980 y 1990.



"Todo el mundo sabe que es un jugador de futuro", afirmó Zidane. "Ojalá siga de esta manera y pueda hacer una carrera como la de Butragueño en el Madrid", agregó el técnico francés.