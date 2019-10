Rojas va por más en salto triple tras un mundial de ensueño

Caracas (AP) — Yulimar Rojas afirmó el jueves que la conquista de dos títulos mundiales consecutivos en el salto triple y la mejora sostenida de sus marcas le permiten vaticinar que el año próximo podría cumplir las metas de ganar para Venezuela el oro olímpico en Tokio 2020, fijar un récord mundial y ser la primera mujer que supera los 16 metros.



Rojas catalogó 2019 como “el mejor año” de su carrera, destacando que tras un 2018 con algunos tropiezos, llegó al mundial de Doha como favorita y no decepcionó.



La venezolana de 23 años se llevó la presea dorada con un salto de 15,37 metros en el segundo intento de la final. Ninguna de sus rivales fue una amenaza. La plata se llevó la jamaiquina Shanieka Ricketts con una marca de 14,92, a 45 centímetros de Rojas, mientras que la colombiana Caterine Ibargüen se quedó con el bronce con 14,73.



El salto de Rojas se quedó a 13 centímetros del récord mundial que anhela, impuesto por la ucraniana Inessa Kravets en 1995.



Cinco días después de revalidar el título mundial, Rojas comentó a su regreso a Venezuela que espera superar su desempeño en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando se conformó con la medalla de plata. Desde entonces ha tenido “en mente que Tokio será distinto”. Ganar su segundo oro en el campeonato mundial “me motiva más, a seguir luchando; me motiva a seguir trabajando”.



Hasta que Rojas ganó el oro en Londres 2017, Venezuela no había conseguido títulos en los mundiales de atletismo.



Rojas, que también suma dos títulos mundiales bajo techo, resaltó que batir el récord de Kravets “es algo que me quita el sueño siempre”, aunque tampoco lo busca en una competencia en particular.



“Sé que vamos a llegar hasta el récord del mundo y creo que hasta se va a quedar corto”, dijo.



“Vamos a seguir aumentando cada centímetro hasta ser la primera mujer en saltar 16 metros”, enfatizó.



Rojas también tuvo palabras de elogio para la colombiana Ibargüen, quien llegó al mundial luego de sucesivas lesiones que la obligaron a retirarse de los recientes Juegos Panamericanos y someterse a una operación en agosto por una fascitis en el pie izquierdo.



Valoró también “todo el esfuerzo que hizo” que hizo Ibargüen para subir al podio en Doha, que podría ser su último mundial al aire libre, dado que ha puesto los Juegos de Tokio como fecha para poner fin a su carrera.



“He aprendido mucho de ella y me ha enseñado a cómo afrontar las competencias”, indicó.



Rojas también expresó su admiración por Ibargüen a nivel personal. Sin vacilaciones: “Me dijo felicitaciones, eres grande y vas a seguir trascendiendo. Vas a ser la sucesora y la reina del salto triple por muchos años”, añadió.



Ibargüen, campeona olímpica en Río 2016, suma cinco podios en los mundiales: se adueñó de la presea de oro en las ediciones de 2013 y 2015, así como plata en 2017 y bronce en 2011.