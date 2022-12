Rompen filas en el Tri tras eliminación en Qatar

Doha, Qatar.- La Selección Mexicana rompió filas tras la eliminación del Mundial de Qatar.

Guillermo Ochoa, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Luis Chávez, entre otros, ya dejaron el resort de concentración en Simaisma para reunirse con sus familias, tras un mes de preparación mundialista.

"Gracias por todo el apoyo, siempre será un orgullo buscar darlo todo por México. Y por supuesto tristes de no poderles dar esa alegría que tanto merecían", publicó Guillermo Ochoa en sus redes sociales.

Fue por esa vía donde los seleccionados mexicanos se desahogaron, luego de que desde 1978 no se quedaba fuera en Fase de Grupos y de que desde 1994 se clasificara de manera ininterrumpida a Octavos de Final.

"A pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones debes seguir soñando, ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, si no sueñas, ¿que clase de vida estás viviendo? No se puede vivir con miedo toda la vida () Gracias a todos ustedes por nunca dejar de creer", expresó Edson Álvarez.

Henry Martín, autor de uno de los dos goles de México en el Mundial, también envió un mensaje a los llamados incondicionales.

"Duele mucho. Queríamos más, y luchamos por más, pero así es el futbol. No queda más que agradecer a nuestra linda afición, son los mejores.

"Amo a mi país y vivir este Mundial es lo mejor que me ha pasado. Anotar este gol fue una sensación única. Gracias México", publicó.

Orbelín Pineda se expresó en un tenor similar.

"Lástima por el resultado. Muy triste de no poder darles la alegría que esperaban", mencionó.

Algunos otros dejarán Qatar el viernes.

En tanto, Yon de Luisa y Jaime Ordiales, presidente de la FMF y director de Selecciones Nacionales varoniles, respectivamente, darán una conferencia de prensa a las 8:00 horas tiempo del centro de México.