Ronaldo, Messi y Rapinoe, nominados a premios de la FIFA

Ginebra (AP) — Los cinco veces ganadores Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están entre 10 candidatos al premio de mejor jugador anunciados el miércoles por la FIFA. La delantera de la selección nacional de Estados UnidosMegan Rapinoe es la favorita para el premio de mujeres.



Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres incluye a tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mane. Liverpool Ganó el título de la Liga de Campeones en junio.



También están los ex jugadores de Ajax Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, que ahora están con Barcelona y Juventus, respectivamente, junto con el ex delantero de Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; el delantero de Tottenham Harry Kane y el atacante de Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.



Rapinoe está en una lista de 12 jugadoras Alex Morgan, Rose Lavelle y Julie Ertz. Ada Hegerberg, una delantera de Noruega que gano el Balón de Oro pero no participó este año en la Copa del Mundo, fue nominada también.



El técnico de Liverpool Jürgen Klopp fue nominado como mejor entrenador junto con sus rivales de la liga Premier inglesa Pep Guardiola de Manchester City y Mauricio Pochettino de Tottenham.



La entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos Jill Ellis, que ganó su segunda Copa del Mundo consecutiva, fue nominada para el premio de mujeres.



Tres finalistas en cada categoría serán anunciados antes de la ceremonia de premiación en Milán el 23 de septiembre.



Los ganadors serán seleccionados en una votación de técnicos y capitanes de selecciones nacionales, prensa e hinchas en la internet.