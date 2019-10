Rugby: Argentina se despide con paliza a EEUU

Kumagaya, Japón (AP) — La clasificación a la Copa del Mundo de rugby de 2023 no fue lo único que motivó a Argentina al irse de Japón.



Los Pumas querían despedir con una victoria al Juan Manuel Leguizamón, en su último partido con la camiseta del seleccionado.



Argentina enfrentó el miércoles a Estados Unidos con su último sobreviviente del equipo que alcanzó las semifinales de 2007, y le dieron un emotivo adiós.



Los Pumas arrasaron 47-17 a Estados Unidos en Kumagaya para completar su campaña en el Mundial de Japón y reafirmar su supremacía en las Américas.



El primer equipo en completar sus compromisos de la fase de grupos, los argentinos no pudieron cumplir con el objetivo de alcanzar una cuarta clasificación seguida a la ronda de cuartos de final, luego de derrotas ante Francia e Inglaterra. Pero el tercer lugar en el Grupo C les aseguró el pase automático a la edición que se jugará en 2023.



“Clasificar a Francia no estaba hoy en nuestras cabezas", dijo el entrenador Mario Ledesma. “Queríamos jugar mejor, mostrar lo que veníamos entrenando y hacerlo por él”.



Se refería a Leguizamón, quien debutó en este Mundia, el cuarto de su carrera, y fue homenajeado al ser alzado por sus compañeros frente a su esposa y tres hijos.



“Nunca hubiese imaginado estar quince años con esta camiseta”, dijo Leguizamón. “Fue espectacular. Jugamos un buen partido. Nos divertimos dentro de la cancha".



Argentina llevaba 16 años sin jugar ante Estados Unidos, imponiéndose 42-8 en Buenos Aires en el previo enfrentamiento. Eclipsaron ese marcador con un juego perfecto que se benefició de la pobre defensa estadounidense.



Después de un decepcionante torneo, Argentina se despidió con una sonrisa y su victoria más aplastante en casi tres años.



“Estamos fuera del Mundial”, dijo Ledesma. “Pero con estos chicos el futuro de Argentina es esperanzador".



También el miércoles, Gales siguió su paso invicto y avanzó a los cuartos de final con una victoria 29-17 ante Fiyi en Oita. Y los suplentes de Escocia no tuvieron problemas para despachar 61-0 a Rusia en Shizuoka, poniéndose a tondo para el partido del domingo contra el anfitrión Japón en el que se jugarán el pase a cuartos.