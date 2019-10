Rugby: Argentina se juega la vida ante Inglaterra

Tiene que ganarle Inglaterra el sábado, o de lo contrario tendrá su adiós más prematuro de una Copa Mundial de rugby en 16 años.



Este siempre iba a ser el duelo clave del Grupo C: tres equipos de la élite peleándose por dos plazas a los cuartos de final.



Los Pumas se complicaron al perder 23-21 ante Francia en el primer fin de semana. Francia aún no ha enfrentado a Inglaterra, pero tras haberle ganado a Argentina, Les Blues no necesitarían — por ahora — vencer a los ingleses para avanzar.



“Para nosotros es la final”, dijo el entrenador argentino Mario Ledesma. “Es el partido más importante de la historia de este equipo. Los Pumas tuvieron muchas batallas de este tipo de las que salieron airosos. Es la oportunidad de este equipo de escribir su propia historia en el rugby argentino”.



Inglaterra también puede hacer historia en Tokio. La victoria le aseguraría el pase a cuartos tras la humillante eliminación en 2015 cuando fue anfitrión del Mundial.



No hay apuros para el equipo de Eddie Jones, que vino a Japón con la intención de estar en el último partido. Tienen razones sobradas para sentirse confiados con miras al sábado.



Inglaterra mantiene una incontestable supremacía sobre Argentina durante la última década, llevándose nueve victorias seguidas. Los ingleses ganaron los únicos dos partidos previos que han disputado en los mundiales, aunque ambos fueron reñidos. Inglaterra prevaleció 24-18 en 1995 en Durban, y necesitó del try convertido por Ben Youngs a los 67 minutos para imponerse13-9 en 2011 en Dunedin.



La moral de Inglaterra está por las nubes tras arrasar en sus primeros dos partidos del torneo, ganándole a Tonga y Estados Unidos. Totalizaron 80 puntos y permitieron apenas 10. También llegan con dos días adicionales de descanso sobre los argentinos.



En una impactante decisión, Ledesma ha dejado fuera a Nicolás Sánchez, máximo anotador en la historia del seleccionado El apertura de 30 años fue titular ante Francia y luego fue relegado al banquillo. Ahora, ni siquiera está entre los suplentes.



“Lo hablamos y fue un momento muy duro para él”, dijo Ledesma. “Son decisiones difíciles. Más allá de los nombres, sobre todo porque es el partido más importante de los últimos tiempos para este equipo... Pensando en el equipo, creemos que es el mejor equipo para ganarle a Inglaterra”.



El único cambio en la formación titular de Argentina será la presencia del número 8 Javier Ortega Desio, quien jugó ante Francia, por Tomás Lezana. Además, el hooker Julián Montoya y el centro/apertura Benjamín Urdapilleta fueron ratificados tras reemplazar a los veteranos Agustín Creevy y Sánchez.