Ryan García, promesa para ser ídolo

Ciudad de México





Ryan García vuelve al ring este próximo 14 de septiembre y espera volver a lanzar con orgullo un “Viva México”, que prenda a los aficionados en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California, tal como lo hizo en su pelea contra Braulio Rodríguez.

El joven presume de que la sangre mexicana está en él y es considerado como una promesa para ser el siguiente ídolo del boxeo.

“Mucha gente dice en internet que no soy mexicano porque no hablo español, pero toda mi familia es mexicana. No sé de qué hablan, la sangre mexicana está en mí. Me sentía bien, honrado de todo el apoyo que escuché mientras peleaba”, fue el mensaje que dio tras su pelea en diciembre pasado.

El originario de Victorville, California, es cobijado por Oscar de la Hoya en Golden Boy Promotions, quien le propuso un contrato de varios años. Eddy Reynoso pule su técnica, el mismo entrenador que Saúl Canelo Álvarez. El boxeador tapatío atestigua el paso del joven, dándole consejos y estando presente en sus combates.

En su historial, García no conoce lo que es la derrota, va limpio en sus 18 combates que ha sostenido y sostiene que tiene madera sobre el cuadrilátero y no sólo es popular al estar publicando en Instagram.

A los 18 años debutó profesionalmente y su sueño es ser campeón mundial. Como aficionado tuvo un registro de 215-15. Comenzó su aventura en el boxeo a los siete años.

El próximo sábado se enfrentará ante el estadunidense Avery Sparrow, pelea semifinal del combate entre el tijuanense Jaime Munguía y el africano Patrick Alllotey. La función la podrás ver por DAZN.

FORTALEZAS: Potencia en su brazo izquierdo, agilidad, velocidad para tirar golpes, defensa cuando es atacado.





