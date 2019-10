Sabathia y Yanquis tropiezan y quedan al borde del abismo

Nueva York (AP) — CC Sabathia le lanzó una recta cortada a George Springer e hizo una mueca por el dolor en su hombro izquierdo, y caminó hacia la banca cubriéndose la cara con el guante luego del que probablemente fue el último lanzamiento de su carrera.



DJ LeMahieu, que atesora tres Guante de Oro, y el venezolano Gleyber Torres cometieron un par de errores cada uno.



Los dominicanos Gary Sánchez y Edwin Encarnación y Torres fueron abanicados con las bases llenas, dejando escapar a Zack Greinke y Ryan Pressly.



Los Bombarderos del Bronx fracasaron ante Houston y quedaron al borde de la eliminación.



La victoria de los Astros el jueves por 8-3 sobre unos apáticos y descuidados Yanquis dio a los texanos una ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete por el cetro de la Liga Americana.



Los Yanquis se enfrentarán el viernes a Justin Verlander en el quinto juego en su intento por evitar la que sería su primera década sin participar en la Serie Mundial desde 1910.



“Hemos jugado muy desprolijamente esta noche, no hay otra manera de explicarlo”, dijo el manager Aaron Boone luego de reunirse con el equipo tras el encuentro. “Tenemos que voltear la página de inmediato”.



Sabathia entró al juego como relevista en el octavo episodio, consciente de la cercanía del final de su carrera tras 19 temporadas que incluyeron una foja de 251-161 en temporada regular con 3.093 ponches. Tras figurar cuatro veces en la lista de lesionados este curso a causa de su rodilla derecha, el izquierdo de 39 años aspiraba a un último octubre bajo los focos y pasó al bullpen.



Pero su cuerpo se rindió en su 20mo lanzamiento, una metáfora del rendimiento de su equipo ante los Astros hasta el momento. Probó con un tiro de calentamiento con la esperanza de poder superar el escollo de algún modo, pero tuvo que marcharse. Hasta sus rivales de Houston Gerrit Cole y George Springer se unieron a la ovación con la que la afición, en pie, lo despidió.



"Cada vez que salía, tenías que romper la pelota o su camiseta pasa sacarlo de ese montículo”, dijo su compañero Aaron Judge. "Sacó todo lo posible de ese brazo. Es un guerrero".



Boone apuntó que Sabathia podría ser reemplazado en el roster el viernes, por lo que no podrá volver a jugar si los Yanquis logran remontar y avanzar.



"Es descorazonador verlo salir así del campo. Sé cuánto dolor estaba pasando”, dijo el relevista Zack Britton.



Durante la temporada regular, los Yanquis lideraron las mayores con un promedio de bateo de .294 con corredores en posición de anotar. En esta serie, no han anotado mediante un hit que no sea un jonrón desde el primer juego.



Nueva York se fue de 7-0 con corredores en posición de anotar en la noche, de 27-4 tras cuatro juegos — y de 16-1 en las tres derrotas seguidas. Los Yanquis dejaron a 10 corredores esperando remolque, elevando a 33 su total en la serie. Se llevaron 13 ponches, con lo que suman 43 en la serie.



Tras brillar en la campaña, pese a 30 jugadores que fueron colocados en la lista de lesionados, los achaques pasan factura, con jugadores que no están rindiendo bien tras recuperarse de lesiones en el tramo final de la temporada regular.



Encarnación se ha ido de 15-1 con ocho ponches, Sánchez de 17-2 con ocho ponches, Urshela de 15-2 y Aaron Hicks de 6-1 con tres ponches.



Ahora el tiempo se agota.



James Paxton abrirá el viernes tras sacar apenas siete outs en el segundo juego, buscando evitar la que sería apenas la tercera racha de cuatro derrotas de Nueva York esta temporada. Una campaña de 103 victorias en la temporada regular, su mayor cantidad en una temporada, caería en saco roto.



“Tengo que dar un paso al frente”, dijo Judge. “Todos tenemos que darlo”.