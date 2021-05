Sabe Guardado que fin está cerca; alaba a Lainez

Reforma Reforma

Berlín, Alemania.- Andrés Guardado sabe que el retiro está cerca y desde ahora apunta a Diego Lainez como el futuro de la Selección Mexicana.

"Está claro que estoy más para allá que para acá, en los últimos años mi carrera, no es un secreto, eso lo dice mi edad, pero es verdad que tengo ese objetivo muy claro de jugar un Mundial más, no lo he escondido nunca, es mi objetivo estar ahí", dijo el mediocampista del Betis.

Guardado anotó contra el Eibar, precisamente tras un pase de Lainez, de 20 años.

"Es algo simbólico sobre todo para México. En mi generación cuando vine joven la verdad éramos poquitos los que estábamos en Europa. Hoy habemos más y para el país nuestro gran referente del futuro es Diego, fue algo simbólico que lo hiciera con el mexicano veterano

"Para mí (anota) después de tres años es algo bonito. Hace tiempo que asumí que juego otro rol dentro del campo y tampoco me vuelve loco hacer goles hoy en día" expresó.

Guardado fue decisivo para que Lainez apostara por el Betis. Él lo cobijó desde el primer día, más allá de que en alguna ocasión (bajo la dirección técnica de Quique Setién) señalara que el juvenil era un poco desordenado tácticamente, lo que complicaba sus primeros meses en el futbol europeo.

"Tomó la decisión correcta. Después es complicado adaptarse siendo joven, pero a él o a cualquiera, aunque se hubiera ido a Holanda, por la oferta que tenía allá. En su momento se fue Erick Gutiérrez y no se pudo consolidar, a Edson también le costó trabajo. Es complicado en cualquier lado, llámese la liga y el equipo que sea", expresó.

Insistió en que buscará su quinta Copa del Mundo e incluso reiteró que no puede cerrar las puertas a un posible regreso al futbol mexicano.

"No me cierro a nada, estoy encantado en Betis, mi familia está feliz y eso es muy importante. Entonces, al día de hoy, todavía no me veo regresando a México, me veo terminando mi contrato aquí, pero es futbol y de un día para otro pueden cambiar los planes del club hacia mí", mencionó.