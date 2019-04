Sabe Hermosillo importancia del título

Ciudad de México.- A Carlos Hermosillo, exjugador de Cruz Azul, le gusta la manera en la que esta cerrando La Máquina este Clausura 2019, pero en entrevista con Reforma, le pide a los celestes que no olviden que lo más importante está después: la Liguilla.

El conjunto cementero ligó 7 partidos sin derrota y se ubica 7 de la clasificación, con 23 unidades, cuando restan 3 cotejos para que termine la Fase Regular.

"El inicio de torneo fue muy irregular, empieza a ganar y a meterse ya entre los 8 primeros lugares, que es muy importante, pero que Cruz Azul no clasifique me tiene sin cuidado", explicó el ex delantero.

"Porque Cruz Azul tiene la obligación de estar y me parece lo va a estar, pero lo que importa es lo que viene, lo que es la Liguilla, el equipo ha reaccionado en estos últimos partidos y ojalá cierre bien el campeonato, porque eso le va a ayudar muchísimo".

Hermosillo aceptó que el semestre pasado fue positivo, pero no alcanzó para consagrarse.

"El torneo pasado fue muy bueno, lamentablemente no se llegó al título", agregó.

Lo que sí no comprende es que el atacante Martín Cauteruccio siga en el club, luego que en este torneo no ha podido celebrar alguna anotación en Liga.

"A Cauteruccio se le han dado demasiadas oportunidades, no sé qué relación hay ahí con Cauteruccio, y no tengo nada con Cauteruccio, pero en otra época nos contrataban por los goles y ahora en esta época, parece que no", agregó el ex atacante.

"Caute" suma 11 goles tras casi 5 torneos, luego que llegara al club en el Clausura 2017.

Por lo pronto, Cruz Azul realizó ayer un interescuadras en La Noria, rumbo al partido ante Pumas, por la Fecha 15, el sábado en el Estadio Azteca.

Los celestes enfrentaron a su Sub 20 en 3 tiempos de 25 minutos cada uno, y cada uno lo ganaron por 1-0.