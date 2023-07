Sabe Sergio Pérez que queda a deber en Gran Bretaña

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Sergio Pérez logró remontar desde la décima quinta a la sexta posición en el Gran Premio de Gran Bretaña, sin embargo, el resultado sigue estando por debajo de las expectativas.

Además de una mala arrancada, la suerte le jugó en contra al mexicano con el Safety Car y una piedra que entró por debajo del RB19 y causó daños en el ritmo de carrera.

"Pisé y había algo sucio, así que tuvimos bastante daño antes de la carrera que pudimos solucionar.

"No tuvimos una buena salida, Esteban Ocon me empujó fuera de pista, eso me complico todo y tuve tuve regresar mucho más lento. Paramos dos o tres vueltas antes del Safety Car, que nos perjudicó en remontar más posiciones para el final", dijo Pérez.

Para tener ventaja sobre sus rivales y volver al podio, Checo tiene que volver a ser constante los sábados y no perderle el paso a su compañero Max Verstappen, ya que le lleva 99 puntos de ventaja en la lucha por el título.

"(Creo que debo) mejorar los sábados, porque ritmo hay. Creo que me está costando más el coche sin gasolina, me estoy volviendo muy sensible al auto, no sé y no sabemos si sea por cambios en el viento, temperatura. Hay un poco también en cómo está evolucionando el carro y me ha costado. Mañana mismo estaré en el simulador. Solucionando sábados, tendremos grandes domingos", puntualizó el conductor de Red Bull.