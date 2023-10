Sabotea Conade a delegación panamericana en Chile

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Deportistas mexicanos que ya están en Chile para su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 están entrenando sin médicos presentes porque, en una absurda a increíble decisión, la Conade giró instrucciones para no atenderlos.

La selección nacional de taekwondo, encabezada por el abanderado Carlos Sansores ya fue la primera víctima pues este miércoles entrenó sin Jesús Bedolla, quien es el médico asignado a esta disciplina, pese a estar en territorio chileno.

De hecho, el organismo a cargo de Ana Guevara ya "había bajado del avión" a otro grupo médico que viajaría el martes. La Conade tiene entre 25 y 27 acreditaciones de servicio médico para los Juegos, mismas que ahora están siendo suplidas por especialistas del Comité Olímpico Mexicano y con personal de institutos estatales del deporte, reveló la presidenta del COM, Marijose Alcalá.

"Esto de no dar servicio me lo acaba de confirmar el Jefe de Misión Fernando Platas, e dijo que platicó con los doctores y le dijeron que les habían indicado que no podían dar el servicio ni utilizar el equipo que llevan ni los medicamentos. Nosotros como COM ya estamos haciendo lo propio para tener médicos y fisiatras profesionales, no dudamos que los de Conade lo son, pero no podemos desatender a nuestros deportistas", expuso Alcalá vía telefónica desde Chile.

"Esto es un acto muy doloso contra los deportistas y es lamentable porque se viene como Delegación, y también es una gran lección para el Comité Olímpico Mexicano para que en un futuro no caigamos en estas situaciones y buscar soluciones para futuras ediciones", dijo Alcalá en alusión a lo que puede presentarse para París 2024.

La determinación de la Conade parece ser una reacción a la molestia de su titular Ana Guevara y de la ex gimnasta Rut Castillo, encargada del Alto Rendimiento, de que el COM no haya cambiado a los abanderados, como esta última lo solicitó el domingo, cuando ya estaban anunciados y confirmados para la ceremonia del lunes en Palacio Nacional.

En el abanderamiento con el Presidente, Alcalá recibió una ovación más sonora que Guevara, quien el domingo fue abucheada en Tlaxcala durante el Mundial de Voleibol de Playa. La ex velocista ya estaba incómoda porque la cabeza del olimpismo llegó vestida con prendas en el mismo tono que ella y no la saludó cuando se tomó la fotografía oficial.