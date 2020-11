Saldrá 'Checo' tercero y Stroll primero en Turquía

Estambul.- Los Racing Point dominaron una lluviosa clasificación para el Gran Premio de Turquía: Sergio Pérez saldrá en la tercera posición, mientras que Lance Stroll consiguió la primera pole de su carrera.

Con paso firme y veloz, el canadiense Stroll apretó en las últimas vueltas de la clasificación para quedarse con la pole en Estambul.

La ventaja que sacó Red Bull en los entrenamientos libres y durante la Q1 y Q2 no fue suficiente para conseguir la primera posición, pues en las últimas vueltas, los pilotos de Racing Point rompieron con los pronósticos para hacer el 1-3.

La lluvia, la poca visibilidad y el asfalto resbaloso retrasaron por más de media hora la calificación, y obligaron a cambiar las estrategias.

Mientras Lewis Hamilton y Valtteri Bottas batallaban en cada vuelta, la batalla entre Red Bull y Racing Point por la primera posición apenas comenzaba.

Max Verstappen, quien se adaptó rápidamente a las condiciones del asfaltado, no consiguió sacarle provecho a sus neumáticos medios, y fue ahí cuando el mexicano Sergio Pérez se coló hasta la primera posición.

En la última oportunidad, Lance Stroll desplazó a Checo con crono de 1'47"765, y el gran desempeño de Verstappen envió al tricolor hasta la tercera posición.

SERGIO PÉREZ

"Tomamos una buena decisión, al final nos perjudicó haber estado todo el tiempo con el intermedio. Mañana es una buena oportunidad, sin duda prefiero estar tercero que segundo, tenemos la parte limpia de la pista y creo que podemos ser competitivos desde el inicio".

LANCE STROLL

"No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos".