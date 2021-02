Saldrán chispas

Agencias

En esperado combate entre dos boxeadores mexicanos, el quintanarroense Miguel Berchelt expone esta noche su cinturón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante el sonorense Óscar Valdez, excampeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, en el MGM Grand Grand Conference Center de Las Vegas, Nevada.

La pelea entre Berchelt y Valdez estaba programada para llevarse a cabo el pasado 12 de diciembre, pero se aplazó luego de que el ‘Alacrán’ diera positivo a Covid-19.

Ayer, en una intensa prueba, ambos peleadores superaron la báscula y marcaron las 130 libras.

“Yo en las dos peleas que lo he visto en 130 libras lo he visto frágil, creo que lo han mandado a la lona en las dos peleas y vamos a ver qué hace ahora contra el campeón”.

“Soy un 130 libras natural, llevo varias peleas en este peso y creo que estoy bien acomodado y tengo poder de puños. Llevo 6 defensas y 4 años como campeón, estamos cerca de llegarle a las defensas de Julio César Chávez”, dijo en entrevista Berchelt.

“La verdad ando bien motivado, y todo eso lo he agarrado para motivarme, soy una persona bien positiva, no dejo que lo negativo me afecte.

“Hemos visto ejemplos: James ‘Buster’ Douglas contra Mike Tyson, o Andy Ruiz ante Anthony Joshua, o Teófimo López ante Vasyl Lomachenko, y esos eran underdogs (no favoritos) más grandes que yo, así que todo es posible con mentalidad y entrenando duro. Me motiva escuchar a analistas como Julio César Chávez decir que ganará Berchelt”, dijo por su parte Valdez.

Ninguno de los dos púgiles tuvo una pelea el año pasado, precisamente a causa de la contingencia sanitaria. El combate más reciente de Berchelt fue el 2 de noviembre de 2019, cuando venció al estadounidense Jason Sosa en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Por su parte, Valdez se subió al ring por última ocasión el 8 de junio de 2019, día en el que derrotó al estadounidense Jason Sánchez en el Reno-Sparks Convention Center en Reno, Nevada.

Será el combate 154 entre aztecas por un título

Los pleitos entre boxeadores mexicanos siempre resultan unas guerras y más cuando hay un campeonato de por medio.

Hoy se medirán Berchelt y Valdez por el cetro superpluma del CMB, y ese será el agarrón 154 con fajín de por medio entre púgiles nacionales.

“Son 153 peleas de campeonato, mexicano contra mexicano, empezando con la de Rubén Olivares y Chucho Castillo en 1970 en Los Angeles”, compartió el periodista Eduardo Camarena en una investigación propia que ha documentado.

El CMB es el organismo que más ha estado en pleitos tricolores con 93, contando ya la de hoy. Le sigue la FIBA con 28, OMB con 21 y AMB con 12.

Es sabido el poder de puños entre mexicanos, y para darse una ida de esto, 85 de esas 153 peleas terminaron por nocaut, mientras que 60 fueron por decisión, 4 por decisión técnica, 3 empates y 1 No Contest (No Cuenta).

Igualmente, la investigación reveló que han aparecido 68 referís distintos, y en uno de ellos fue una mujer: la estadounidense Gwein Adair en el pleito entre Luis Ramón “Yori Boy” Campas y Pedro Ortega, el 6 de junio de 1998 en Tijuana.

En tanto, el peleador mexicano que ha estado en más combates de título contra compatriotas es Leo Santacruz con 10 (9 rivales diferentes) y ganó todas. Le sigue Érik “Terrible” Morales con 9, y detrás Israel Vázquez, Jhonny González y Fernando Montiel con 6.

Igualmente, Camarena reveló que en esas 154 peleas (ya contando la Berchelt-Valdez), se han registrado combates en todas las divisiones, excepto en Supermediano, Semicompleto, Crucero y Completo.

“Se habían dado listas antes, pero estaban incompletas, la revisé esta con peleadores, sus familiares, réferis… con mucha gente”, agregó Camarena.

Frente a frente

Miguel Berchelt Frente a frente Oscar Valdez

37 Victorias 28

1 Derrotas 0

33 KOs 22

0 Empates 0

38 Combates 28

87% KO% 79%

1.70 m / 5’7” Estatura 1.65 m / 5’5”

180 cm / 71” Alcance 168 cm / 66”

Ortodoxa Postura Ortodoxa

Cancún, Quintana Roo, México Nacionalidad Nogales, Sonora, México

29 años Edad 30 años

17 de noviembre de 1991 Fecha de Nac. 22 de diciembre de 1990

8 p.m. / ESPN, Tv Azteca