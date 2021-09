Sale a la luz burofax en el que Messi pidió salir

Ciudad de México.- La prensa en Barcelona filtró el burofax en el que Lionel Messi solicitó al club blaugrana salir de la institución en agosto de 2020.

El argentino argumentó que por culpa de la Covid-19 la campaña había terminado más allá de junio.

En el último contrato de Messi con el Barcelona se firmó en 2017 e incluyó la cláusula 3.1, en la que se estipulaba que el astro podía irse libre, sin una causa justa, al final de la temporada 2019-20 siempre que lo comunicara al club antes del 10 de junio de 2020. Pero en el burofax publicado por Mundo Deportivo, Messi argumentó lo siguiente.

"Entiendo que el marco temporal del derecho de terminación unilateral sin alegar causa que regula la mencionada cláusula debe interpretarse de conformidad con las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado la temporada.

"Por causa de esta excepcionalidad, la temporada de competición 2019-2020 finalizó en el día de ayer (el burofax se envió el 24 de agosto), sin perjuicio de que para el Barsa esta finalización tuviera lugar el 15 de agosto tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich".

El argentino consideró que la temporada oficialmente terminó el 23 de agosto, por lo que solicitó que se que se rescindiera su contrato el 30 de agosto.

Pero Josep Maria Bartomeu, ex presidente azulgrana en ese entonces, no hizo efectiva la solicitud al considerar que la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus no modificaba la cláusula 3.1, por lo que el plazo había terminado.

Al enterarse de la posición del equipo, Messi decidió permanecer en la institución, ya que no quería entablar un juicio con el club de sus amores.