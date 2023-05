Sale 'Canelo' Álvarez a gustar y ganar en casa

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El "Canelo, Canelo, Canelo" retumbará esta noche en la casa de las Chivas.

Quién diría que aquel niño pecoso de Juanacatlán, hoy sería la figura en el Estadio AKRON, en el que se esperan a más de 56 mil personas vitoreando al jalisciense.

La última vez que "Canelo" peleó en su tierra soñaba con alcanzar la cima del boxeo, y hoy, 4 mil 340 días después, vuelve como el "Rey" de los Supermedianos con los títulos del CMB, AMB, OMB y FIB para exponer ante el británico John Ryder.

Uno a uno los sueños de Saúl Álvarez se han cumplido: ser un boxeador como su hermano Rigo, representar a Jalisco en una competencia, ser campeón mundial, fama, dinero, ayudar a su familia... de esa lista, tachará esta noche pelear en su tierra como el mejor libra por libra y ser visto por su abuela Enedina.

"Siempre imaginé muchas cosas, el venir, pelear aquí, pero a veces no imaginas la magnitud de tantas cosas que estás viviendo, agradezco esto que estoy viviendo, que me han dejado vivir durante todos estos días para pelear aquí", manifestó ayer el "Canelo", tras librar el pesaje en el Teatro Degollado.

Ahí, "Canelo" observó a jóvenes deportistas jaliscienses, a quienes espera seguir inspirando y demostrarles que los sueños, con trabajo y disciplina, se cumplen.

"Yo estuve como ellos, vi a muchos jóvenes y me acuerdo de mi infancia y de mi adolescencia, me vi reflejado ahí siempre con un objetivo y lo he logrado gracias a Dios, a la disciplina, al sacrificio que estuve dispuesto a hacer para llegar hasta donde estoy y estoy seguro que muchos de ahí van a salir campeones de cualquier disciplina que hagan", añadió Saúl.

La experiencia es clave, y de entrada el tapatío tiene el doble de rounds profesionales que el inglés. Saúl con 460 asaltos en 62 pleitos, mientras que Ryder apenas llega a 233 rounds en 37 combates.

John es un rival que aguanta, pero no ha probado el poder de Álvarez, quien estuvo fuera unos meses para someterse a una cirugía en la mano izquierda, de la que asegura está ya al 100 por ciento.

Además del regreso a su tierra, el "Canelo" presume marca invicta de 7-0 sobre peleadores británicos.

SAÚL ÁLVAREZ (RUBRO) JOHN RYDER

Canelo Apodo The Gorilla

México País Reino Unido

18/Jul/1990 Fecha de nacimiento 19/Jul/1988

32 años Edad 34 años

1.73 m Estatura 1.75 m

179 cms. Alcance 183 cms.

Derecho Guardia Zurdo

62 Peleas 37

58-2-2 Récord 32-5

39 KO's 18

62.90 % KO's 48.65

460 Rounds totales 233

231 Días de inactividad 161

Dejará la pelea 'Canelo'-Ryder 400 mdp

El "punch" del "Canelo" noqueará este fin de semana a la Perla Tapatía con una jugosa cantidad de billetes.

Se estima que la "Canelo"-Ryder, que se realiza esta noche en el Estadio AKRON, dejará una derrama estimada a la Ciudad de poco más de 400 millones de pesos.

"Espectáculos, como la pelea de 'Canelo' Álvarez, ha puesto a Guadalajara en los ojos de turistas mexicanos y extranjeros, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara estima que este evento dejará una derrama económica de más de 400 millones de pesos para la Ciudad", dijo Roxana Núñez Siller, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación.

Igualmente, se dio a conocer que la industria restaurantera espera tener un aumento del 20 al 50 por ciento en ingresos durante el fin de semana.

Para darse una idea del golpe económico de la función de boxeo, que solamente es un evento en sábado por unas horas, el Abierto Mexicano de Tenis, de Acapulco y que se realiza en toda una semana con muchos partidos, se estima que dejó una derrama superior a mil 200 millones de pesos. La "Canelo"-Ryder un tercio de esta cifra.

La realidad es que ver al "Canelo" de regreso en casa ha causado furor, tanto que la mayoría de hoteles de 5 y 4 estrellas no tenían disponibilidad para la noche de ese sábado.

"Vienen turistas de todo el País y vienen de algunas partes del mundo, tenemos registradas gente de Europa, Estados Unidos, de Centro y América del Sur, más los nacionales y los que vienen del interior del Estado", mencionó Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.