Sale Pepe Segarra de Televisa

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los "Tres Amigos" ya no podrán verse tan seguido.

El comentarista deportivo Pepe Segarra anunció hoy su salida de Televisa tras 42 años en la empresa.

"Mis niños, tengo algo que contarles Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen.

"Algo les puedo asegurar nos vamos a divertir!!. Les cuento pronto", escribió en sus redes sociales.

Una fuente reveló que la salida se debe en gran parte a que en la nueva casa donde estará tendrá un sueldo base, pues en Televisa estaba por llamados, por lo que la oferta que le hicieron lo terminó de convencer.

Se sabe que el destino de Pepe podría ser en Fox Sports.