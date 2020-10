Sale Viñas positivo previo a juego ante Tigres

Reforma

Ciudad de México.- América y la La Liga MX anunciaron esta mañana que, tras realizar 73 pruebas de detección de Covid-19, que un jugador arrojó positivo por lo que ya fue puesto en cuarentena para iniciar su proceso de recuperación.

Minutos después, el mismo Federico Viñas publicó en su cuenta de Instagram que él era el afectado.

"El jugador se reporta asintomático y se encuentra bajo supervisión médica del club y de un neumólogo.

"El Club América mantendrá la aplicación estricta de los protocolos de salud de la Liga MX, así como el monitoreo permanente del estado de salud de sus integrantes", explicaron el club y La Liga MX en un comunicado.

Viñas aceptó que tras tener varios síntomas, estaba mejor.

Hola a todos, buenos días primero que nada. Quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de Covid-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado, pero es lo que tocó. También quiero decirles que no se relajen, tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien", publicó.

El positivo llega a días de que América enfrente a Tigres en un partido transcendental por las aspiraciones de ambos equipos en su intento de amarrar un boleto directo a la Liguilla.