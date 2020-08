Salen a la defensa de Raúl Jiménez

Agencias

Ciudad de México.- Daniela Basso salió a la defensa de su pareja Raúl Jiménez, luego que el delantero fallara un penal contra el Sevilla en la eliminación del Wolverhampton en la Liga Europa.

“En la transmisión aquí en Inglaterra si mencionan los errores, pero tmbn hablan de cómo se desenvuelve el equipo en general y destacan la excelente temporada. Equilibrio y comentarios coherentes. En México la mayoría de los narradores solo se dedican a señalar lo negativo”, mencionó en Twitter.

59 partidos, la temporada más larga que ha tenido el Wolverhampton

En el duelo de ayer, al mexicano se le presentó la oportunidad de marcar desde los once pasos, pero su disparo fue rechazado por el portero Yassine Bounou, siendo la primera ocasión en temporada regular en errar un penal.

Jugadores y ex jugadores coincidieron que había sido un error el de Jiménez, pero destacaron la buena temporada que había tenido, como el caso de José Juan Macías.

“Eres grande viejo! @Raul_Jimenez vendrán mejores cosas para ti”, escribió el atacante de Chivas.

Por su parte, Luis Roberto Alves Zague comentó que el penal no era un argumento para criticar el desempeño de Jiménez.

“Una lástima la eliminación de los Wolves, pero el Sevilla es justo semifinalista, mucho mejor equipo. Por otra parte, el penalti fallado no es argumento para criticar la fantástica temporada de @Raul_Jimenez. Las derrotas son colectivas, no individuales!”, indicó.

Por su parte, el jugador de los Wolves, Conor Coady, alabó el desempeño del mexicano y señaló que la eliminación se debe más a que como equipo, concedieron al Sevilla.

"No puedes culpar a Raúl Jiménez, ha marcado tantos goles y es enorme para nuestro equipo, no es nada para Raúl Jiménez. No deberíamos haber concedido, así es como lo vemos, no tiene nada que ver con Raúl, estuvo fantástico de nuevo”, dijo tras el encuentro.