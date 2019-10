Salvador califica a Alonso como regular

Ciudad de México.- La salida de Diego Alonso de la dirección técnica de Rayados ha causado muchas opiniones y una de las voces autorizadas es la de Luis Miguel Salvador quien en plática para Grupo Imagen calificó la gestión del uruguayo al frente de Rayados como regular.

Yo creo que fue regular porque, sí se consiguió el título de la Concacaf, se ganó, pero fue todo y con un equipo en el que le inviertes muchísimos millones de dólares y que sólo fuera ese título no lo puedes catalogar como algo bueno porque si fuera algo bueno hubiera salido diferente. yo lo pondría con una calificación de regular porque no alcanzó lo que se estaba esperando”, señaló.

Asimismo, el exdirigente de Rayados fue contundente en señalar que no esperaba que la directiva corriera Alonso, pero es consciente que debido a las fuertes inversiones que se hicieron con los refuerzos, así como las metas que se trazaron el trabajo del ex entrenador de Monterrey pendían de un hilo por lo que tras perder el clásico la paciencia se acabaría.

Yo creo que es un momento difícil el que están viviendo, por cómo se habían dado las cosas durante la semana y semanas previas yo la verdad veía difícil que llegaron a tomar esta decisión por las señales que habían dado y hoy amanecemos con esa noticia, lógico es muy fuerte, hoy Monterrey está en una crisis de resultados, en crisis de que no han salido las cosas como quisieran, en crisis de que han invertido en muchos jugadores más de millones de dólares y no han salido las cosas como han querido“, señaló el exdirigente.

Por otro lado, Luis Miguel Salvador señaló que él tiene un plan para poder resolver los problemas por los que atraviesa Rayados, sin embargo, fue contundente en señalar que por respeto a la actual administración no le corresponde meterse.

Me es difícil decir que haría, digo claro que sé que haría eso lo tengo clarísimo, pero no está en mi papel poderlo decir porque soy respetuoso Yo no estoy dentro de la institución, pero si estuviera ya tendría un proyecto o un plan para cambiar esta situación”, afirmó.

Salvador aceptó que espera ver a los regiomontanos en la fase final del futbol mexicano pues gracias a las facilidades que otorga nuestro balompié con dos partidos más que ganen podrían pelear los cuatro primeros puestos.

Bueno tú sabes que en el fútbol mexicano ganas dos partidos y estás en los primeros cuatro lugares de la tabla general, Monterrey hoy tiene 16 puntos entonces está a un par de partidos y se puede meter, aquí el tema es todo el momento que se vive anímicamente”, comentó.

Perder el clásico regio fue uno de los factores que hicieron que acabaron con la paciencia del Monterrey o así lo ve el exmundialista mexicano haciendo énfasis que perder con tu acérrimo rival siempre es un duro golpe que digerir

Es un golpe muy fuerte porque acuérdate que Monterrey venía de perder una final en ese estadio después se equilibró con la final de la Concacaf que se le ganó tigres y hoy en un momento donde llegaban los dos equipos que no pasaban por su mejor versión del torneo donde había, sobre todo de lado de rayados momentos difíciles porque no se estaban dando las cosas y llega tu hace un ritmo rival y te gana y es la gota gota que derramó el vaso", concluyó.