Salvador Rodríguez, a dejar huella

Eduardo Morán / El Diario

Su formación como director técnico en España e Inglaterra tiene al entrenador juarense Salvador Rodríguez con un pie y medio en el futbol soccer de China, en un equipo de la capital del país oriental, según comentó el propio exfutbolista de 45 años de edad.

“Me iba a ir en este mes a China, pero por la cuestión sanitaria en este momento se detuvo el trámite, pero ya nada más estamos esperando una vez más a que den luz verde”, dijo Rodríguez. “Pero yo estoy dispuesto a trabajar donde sea, no me asusta el lugar, soy una persona que me gustan mucho los retos y no me da miedo irme a cualquier lugar”.

Rodríguez se inició como jugador en las fuerzas básicas de las Cobras de Juárez y a los 14 años dejó la ciudad para llegar a las fuerzas básicas del Atlas; luego pasó por León, Atlante y Tigres, pero no tuvo la oportunidad de debutar en el máximo circuito.

Cuando tenía 21 años, se fue al futbol español, donde jugó en la Tercera División con el Sporting de Gijón y de ahí pasó a la MLS para jugar con Kansas City Wizards y Colorado Rapids.

En el 2000 se retiró como jugador y empezó su preparación para convertirse en director técnico, con estudios en España e Inglaterra. En el país ibérico dirigió equipos juveniles en el Atlético de Madrid, Sporting de Gijón y Sevilla.

“Dirigí en España al equipo Juvenil B del Sporting de Gijón, dirigí el Juvenil B de 18 años en el Atlético de Madrid, el Juvenil B U19 de la Academia en Sevilla, y también estuve unos meses antes de que nos llegara el Covid en la Universidad Estatal de Nuevo México”.

-¿Cómo fue su experiencia en el futbol español?

Cuando llegué a España tenía yo 21 años. Fue muy bonita la experiencia, difícil, el futbol de Europa es totalmente diferente el futbol mexicano, mucha competencia, mucha rivalidad entre compañeros, pero una experiencia totalmente diferente y muy bonita”.

-¿Fue difícil tomar la decisión de ir a Europa?

“Siempre he querido mejorar, siempre he querido triunfar en esta profesión y cuando se me dio esa oportunidad no lo pensé dos veces, decidí irme de inmediato”.

Como entrenador, Salvador Rodríguez se califica a sí mismo como muy estricto en la cancha, pero al mismo tiempo como alguien que se hace amigo de los jugadores y que gusta de saber cuáles son sus carencias, sus necesidades y qué los motiva a jugar este deporte.

“Soy muy estricto dentro de la cancha, a veces creo que demasiado, pero eso mismo me ha ayudado a formarme mi carácter en mi carrera y también a agarrar campeonatos de liga, que lo hice con los equipos en España, de la U18 y U19”.

-¿Qué es para usted el futbol soccer?

“Después de Dios y mi familia, es todo. El futbol me ha dado muchas satisfacciones, he conocido muchísima gente, buena gente y mala gente, entonces lo es todo, el futbol te abre las puertas a conocer gente bonita”.

Nombre: Salvador Rodríguez

Fecha de Nac.: 29 de junio de 1976

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 45 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 89 kg

Experiencia profesional

2020, Academia de Soccer UDA en NM State University

2017-19, Club Sevilla FC, entrenador Academia U18

2015-17, Club Atlético de Madrid, entrenador Academia U19

2014-15, Club Sporting de Gijón, entrenador Academia U18

Certificados

Real Federación Española de Futbol, UEFA Pro Licencia Asociación Nacional de Entrenadores de Futbol de América, Diploma Premier

Formación profesional

2018, Presentación de metodología, Liverpool FC

2017, Congreso de Futbol Madrid, RFEF, RFFM

2015, Presentación de reorganización táctica, por Joaquín Caparrós

2015, Curso de Formación de Director Técnico Superior

2015, Curso de Entrenamiento FA Douglas

2015, Master PFF Estructuras Tácticas y Planificación por Rafa Benítez