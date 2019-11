Salvaje pelea en la NFL: le quita el casco y le da con él en la cabeza

El FirstEnergy Stadium fue el escenario de una de las más salvajes peleas en la historia moderna de la NFL. Anoche, sobre el final del encuentro entre Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers (los de Ohio se impusieron por 21 a 7), un deportista perdió el control y atacó brutalmente a uno de sus rivales.

A falta de 14 segundos para la finalización del partido, el defensive end del conjunto local Myles Garrett tuvo un encontronazo con el quarterback visitante Mason Rudolph. En el medio del forcejeo e intercambio de golpes, Garrett le quitó el casco a su contrincante y lo golpeó con él en la cabeza.

Ante esta situación, uno de los que intercedió fue el centro Maurkice Pouncey, quien en defensa de su compañero comenzó a lanzarle puñetazos a Garrett, a quien luego pateó cuando estaba en el suelo.

El saldo de la gresca terminó con las expulsiones de Myles Garrett y Larry Ogunjobi (se sumó luego a la pelea). A la espera de una resolución por parte de la NFL, los medios estadounidenses reportan que el hombre de los Cleveland Browns podría recibir una sanción ejemplificadora.

El defensive end, una vez finalizado el encuentro, tomó dimensión de lo acontecido, pidió disculpas y asumió la responsabilidad. “Cometí un error, perdí la cabeza y estoy arrepentido. Esto tendrá consecuencias para el equipo. Agradezco que el equipo me apoye, pero las cosas nunca tuvieron que llegar a ese punto. Es mi culpa”, expresó el egresado de Texas A&M.

La feroz pelea entre Myles Garrett, de los Cleveland Browns, y Maso Rudolph, de los Pittsburgh Steelers (AP Photo/David Richard)

Su compañero de equipo, Baker Mayfield, se mostró arrepentido por el accionar del defensivo de 23 años dentro del campo de juego. “Es imperdonable. Rivalidad o no, no podemos hacer eso. Eso es dañar al otro equipo. No tiene excusa. La realidad es que será suspendido”, concluyó el pasador.

Con esta victoria por 21 a 7 en el FirstEnergy Stadium, los Cleveland Browns marchan en el undécimo lugar de la American Football Conference, producto de 4 victorias y 6 derrotas. Los Pittsburgh Steelers, por su parte, aparecen un par de escalones por encima. Se ubican en el octavo puesto, con 5 victorias y 5 derrotas.

El próximo encuentro para los de Ohio será el domingo 24 de noviembre, cuando reciba ante los Miami Dolphins (registro de 2-7). Los Steelers, el mismo día, visitarán el Paul Brown Stadium para chocar contra los Cincinnati Bengals, el peor equipo de la American Football Conference (ninguna victoria en 9 presentaciones).





Fuente: www.infobae.com