Sanción a Checo Pérez y sale 13 en carrera sprint de Austria

Reforma

Salzburgo, Austria.- Sergio Pérez clasificó cuarto para la carrera sprint del Gran Premio de Austria, sin embargo, fue relegado hasta el puesto 13 por superar los límites de las pista en la Q2.

Durante la qualy, el mexicano estuvo cerca de ser eliminado en la segunda etapa, pero, con un último intento ascendió hasta la sexta plaza. A los pocos minutos, los comisarios anunciaban que la acción del tapatío estaba bajo revisión por salirse de la curva 8.

"Checo" fue llamado a declarar, y se determinó que se anularían sus vueltas de la Q3, por lo arrancará detrás de la fila de Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

"No me he sentido bien en el auto; hemos tenido problemas esta mañana con el piso y en general creo que todavía no estamos ahí. Espero que mañana podamos recuperarnos para tener una buena posición de salida para la carrera principal y pelear por ella.

"Para ser honesto, no era capaz de entrar en el ritmo. Ahora hay que pensar en el sprint de mañana y una larga carrera por delante, así que tenemos que mantener la cabeza baja y empujar duro para el sprint de mañana para tratar de hacer algunos progresos y obtener una buena posición para la carrera del domingo", comentó Pérez.