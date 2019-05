Saúl “Canelo” Álvarez se molesta con reporteros y los corre

Guadalajara, Jalisco.-Saúl “Canelo” Álvarez se molestó con la prensa cuando llegó al bautizo de su hijo Saúl Adiel, que se llevó a cabo este sábado 11 de mayo.





“Con todo el respeto que se merecen, no sé quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gustan este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no es de mi agrado verlos aquí”, les dijo el boxeador a los reporteros.









La periodista Nelssie Carrillo compartió el video en su cuenta de Instagram en donde mostró cómo reaccionó el boxeador a su llegada a la iglesia. En redes sociales cuestionaron la actitud del pugilista, pues señalaron que –aunque todos merecen privacidad- para qué hizo pública la invitación con lugar y fecha.





Cabe mencionar que tras su victoria boxística “El Canelo” bautizó a su único hijo varón, producto de su relación con la empresaria Nelda Sepúlveda. Según trascendió, la fiesta fue con temática de circo, en donde el encargado de amenizar la celebración fue ni más ni menos que Remmy Valenzuela.





Además del pequeño Saúl, “Canelo” es padre de tres niñas que llevan por nombre Emily Cinnamon, Mía Ener y María Fernanda, la primera producto de su romance de adolescencia con Karen Beltrán, la segunda con la modelo Valeria Quiroz, y la última con su actual pareja María Fernanda Gómez.





Fuente: www.elimparciual.com