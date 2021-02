Savage a semifinales

Cortesía

Chihuahua, Chih.- El equipo femenil de la ‘fuerza salvaje’, Savage CUU, ligó su octava victoria en fila al imponerse a domicilio 10-2 al “Pistolazo” y con ello, amarró su pase directo a las semifinales de la primera temporada de la Liga Profesional de Fútbol Rápido del Estado de Chihuahua.

Debido a temas de logística se adelantó la jornada #8 en la casa de “Pistolazo” con un encuentro que prometía e inició muy parejo pero al caminar del tiempo el equipo salvaje fue tomando distancia en el marcador a tal grado que con doble dígito nuevamente concretará la goleada.

Por las ganadores destacaron a la ofensiva Jocelyn Peraza quien anotó 3 goles, Selena Castillo, Janeth Calderon y Jazmín López con un par de tantos cada una y Hazmeidi Chacón cerró la cuenta con un gol.

Con éste octavo triunfo consecutivo llega Savage a 24 puntos siendo el único que conserva la etiqueta de invicto y asegura además, el primer lugar general del torneo en su fase regular a falta de dos compromisos más.

“Muy contenta más no satisfecha creo que me faltó, pero me llevó tres goles y la victoria de mi equipo a casa”, comentó al término del juego la jugadora más valiosa del partido, Jocelyn Peraza.

En otro resultado que un duelo pendiente, el equipo varonil de los Manzaneros de Cuauhtémoc visitó a su similar de “Pistolazo” para llevarse su quinta victoria del torneo, está por marcador final de 6 goles a 5 en tiempo extra tras igualar a 5 en el reglamentario y con gol de oro de Hugo “Core” Ledezma a pelota parada con su experiencia, determinación y técnica de éste capitán manzanero.

Próximos Juegos…

Fechas 7 y 8 LPFR 2021

Jueves 25 de febrero

Rama Varonil

19:30 horas

Pistolazo Vs. Savage

Cancha Pistolas Meneses

Sábado 27 de febrero

Rama Femenil

15:00 horas

Savage Vs Salas Juárez

Cancha Cd. Deportiva

Rama Varonil

17:00 horas

Savage Vs Salas Juárez

Cancha Cd. Deportiva

19:30 horas

RSD Vs La Raza Juárez

Cancha Deportiva