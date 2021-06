Se abre camino

Cortesía

Chihuahua, Chih—El chihuahuense Ricardo Estrada comenzó a destacar no bien inició su temporada en las Ligas Menores, con la organización de los Gigantes de San Francisco.

El lanzador zurdo llegó el mes pasado a República Dominicana para reportarse con las sucursales de los Gigantes, y ya estuvo en la loma. Recientemente se ha visto aún mejor.

“Lancé una entrada, di solamente una base por bolas, aunque lo saqué en revirada. También ponché al segundo bateador que enfrenté y a otro lo saqué con rola por el short stop”, explicó vía mensajería instantánea.

Estrada solo lanzó 12 envíos al plato, pero alcanzó las 93 millas por hora.

“Llevo cuatro entradas lanzadas, me he sentido muy bien gracias a Dios. Me han dicho que me veo bien físicamente, estoy contento”, indicó el zurdo que fue firmado en enero pasado.

Como ocurre con los prospectos que llegan a las organizaciones de Grandes Ligas, para Ricardo el beisbol ya es un trabajo y como tal debe dedicar buena parte del día para ello.

“Mi rutina es desayunar, presentarme en el ‘clubhouse’, me cambio ahí y me voy al gimnasio para prepararme para entrenar, activarme y ya de ahí entro al campo. Ahí hay que tirar o correr, hacer los fundamentos que toquen”, explica.

Estrada se encuentra concentrado en Boca Chica, en el complejo de los Gigantes en Dominicana. No muy lejos de ahí hay otros prospectos chihuahuenses, como Pedro Santillán con los Dodgers de Los Ángeles, Ramón Carrasco con los Cerveceros de Milwaukee y Jemir Leal con los Reales de Kansas City, aunque no pueden ir a visitarse.

“No se puede salir por lo del Covid, está muy controlado todo en ese sentido, entonces no es posible”, dice.

“Lo que extraño más es mi familia claro, la comida, se extraña una carnita (sic) asada. No es difícil, no me arrepiento para nada de estar acá”, finalizó, tras pregunta expresa.

De cerca

Ricardo Adrián Estrada Domínguez

Edad: 18 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 85 kg

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Posición: Pítcher

Lanza: Zurdo