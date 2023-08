Se abre camino

Chihuahua, Chih.- Con una larga trayectoria en las artes marciales, a pesar de su juventud, el chihuahuense Roberto Romero va haciéndose de un nombre dentro del terreno profesional.

Ahora de 23 años, y conocido como “El Charro Negro”, Romero está invicto en a compañía “Combate Global” y es uno de los peleadores preferidos de la afición.

“Empecé desde los cuatro años en el lima lama, tengo un hermano mayor que desde antes de que yo naciera ya practicaba lima lama, entonces yo seguí sus pasos, y desde entonces estamos dándole”, comentó. “Como a las ocho años empecé con el kick boxing y empecé con peleas amateurs”

Poco a poco, el mundo de las artes marciales mixtas lo fue atrayendo y supo que debía aumentar sus habilidades para poder ser un buen peleador.

“De adolescente tuve que aprender a pelear en el suelo, cosas como jiujitsu, llaves, y así, no nada más golpes y patadas, por que con eso no te alcanza, entonces empecé a agarrar más experiencia”, cuenta.

Roberto debutó en el profesionalismo en el 2018, cuando derrotó a Francisco Javier Gómez, en Quintana Roo, por sumisión, en una función denominada “Club Hardcore Fighter”.

Sin embargo el chihuahuense sufrió par de derrotas luego de ese debut triunfal.

“Sí fue difícil, sí me agüité (sic), pero afortunadamente me impulsaron las personas que siempre han estado a mi lado, mi familia, mis entrenadores, y pues fue seguir, fue no rendirse”, indicó. “Después de la primera derrota tuve la oportunidad de unirme a un campo de entrenamiento en California, y desde entonces supe que iba a seguir este camino”.

Dentro de “Combate Global”, Romero tiene cinco victorias y un empate, su más reciente triunfo fue el pasado 16 de julio, en Miami, Florida, cuando derrotó a Justin Vásquez, y aún le quedan cuatro peleas más con la compañía.

“Estoy a gusto en la compañía, pero, como todo peleador, no hay que conformarse y hay que aspirar a más, así que sí sueño con la UFC que es lo máximo para un peleador de artes marciales mixtas; por lo pronto voy pelea a pelea, paso a paso y habrá tiempo para todo”, finalizó.