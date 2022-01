Se alista para para la NCAA

El chihuahuense Camilo Ríos continúa su camino en el rodeo de los Estados Unidos y ahora lo hace cobijado por el entrenador Brent Lewis, una leyenda de este deporte en la unión americana.

Ríos se encuentra ahora mismo entrenando en Amarillo, Texas, cerca de conseguir una beca universitaria y así llegar a competir en la Asociación Nacional de Rodeo Intercolegial (NIRA, por sus siglas en inglés).

“Creo que lo que más he cambiado desde que llegué aquí es la mentalidad; aquí los vaqueros, incluso los de mi edad, entrenan siempre, todos los días, sin falta, son muy profesionales, se toman muy en serio todo, y esa es una gran diferencia, porque en Chihuahua hay mucho talento, pero no se entrena tan fuerte o tan constante a veces”, compartió Camilo vía telefónica.

Ríos ya ha estado participando en varios rodeos en Estados Unidos y ha tenido buenas actuaciones, lo que ha causado que varias Universidades se fijen en él con la posibilidad de otorgarle una beca.

“Hemos seguido entrenando duro, fuerte. Yo me he sentido bien, a veces el no estar con la familia es lo malo, pero ha sido lo único negativo, todo lo demás me ha ido muy bien”, indicó.

El entrenador Brent Lewis también ofreció palabras acerca de lo que piensa de su pupilo chihuahuense.

“Veo muy buenas habilidades, un buen futuro, ya es bueno pero si arreglamos algunos detalles, podrá competir en cualquier nivel”, dijo. “Es muy buen jinete, es joven y en cuanto al lazo, tiene buena técnica. Es muy importante el manejo de caballo que tiene, porque en el lazo de becerro, entre mejor manejemos el caballo, mejor será nuestro desempeño”.

Camilo comenzó desde muy joven sus andanzas en el correo en Chihuahua, en varias suertes, incluyendo la carrera entre polos y carrera de barriles, donde destacó; sin embargo, mientras fue creciendo, se inclinó más por la lazada y llegó a ser campeón nacional juvenil del 2020. Esto lo logró el pasado noviembre, en el evento que albergó ambos nacionales 2020 y 2021, aquí en Chihuahua.

Se espera que Camilo se incorpore ya al rodeo colegial estadounidense a partir del próximo agosto.