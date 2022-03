Se amarra a portería para protestar contra el petróleo

Reforma

Liverpool.- Un hombre fue arrestado tras protestar en pleno partido del Everton contra el Newcastle en el estadio Goodison Park en Liverpool.

El hombre con una playera que decía "Sólo detengan el petróleo" se amarró del cuello a uno de los postes de una portería. El partido fue suspendido por siete minutos.

La Policía retiró del lugar al joven de 21 años que se manifestó en contra de los nuevos campos petroleros en el Mar del Norte.

"Podemos confirmar que un hombre fue arrestado luego de invadir el terreno de juego durante el partido Everton vs. Newcastle United de la Premier League", dijo la Policía de Merseyside.

"Alrededor de las 8:55 p.m., se informó que un hombre interrumpió el partido al correr al campo y atarse al poste de la portería".

El joven es miembro de un grupo llamado "Sólo Detengan el Petróleo", y el cual emitió un comunicado.

"A las 8:50 p.m., un joven simpatizante de 'Sólo Detengan el Petróleo' saltó al terreno de juego durante el partido del Everton vs. Newcastle United para llamar la atención de las demandas del grupo de que el Gobierno termine con todos los nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles", indicó.

El joven, identificado como Louis, también se pronunció en el comunicado.

"Es el 2022, y es hora de mirar hacia arriba, hora de dar un paso al frente y no quedarnos de brazos cruzados. Es momento de actuar como si fuera una emergencia", manifestó.

"Informe tras informe me dice que mi futuro va a ser nefasto, y mi Gobierno me dice que no me preocupe y pague una pensión. Mi generación está siendo destrozada, enfrentamos una crisis del costo de vida, una crisis de vivienda, una crisis de combustible y un planeta inevitable".

El joven agregó que lo que les queda como alternativa es resaltar que el clima se está desmoronando, no quedarse de brazos cruzados y resistir al Gobierno que, dijo, los está traicionando.