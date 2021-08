Se apunta Cancún para recibir a la F1

Ciudad de México.- México, en específico Cancún, sueña con tener una segunda fecha de Fórmula Uno, y sería para 2024.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio Pérez, y un grupo de inversionistas, se reunieron este fin de semana en Budapest, en el marco del GP de Hungría, con el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, y el CEO de la F1, Stefano Domenicali, para hablar sobre el proyecto "2024 Cancún", que incluye construir un autódromo.

"Tuve pláticas con la gente de Fórmula Uno para llevarla a Cancún, y hay un grupo de inversionistas interesados en revivir el proyecto, y le interesó mucho a la gente de Fórmula Uno y vamos a iniciar pláticas", reveló Pérez Garibay en entrevista telefónica.

"Es un proyecto nuevo, no tenemos que ver nada (con anteriores proyectos), es un grupo de inversionistas nuevo y me he involucrado con el proyecto, que sea todo por México, y esperar que la fecha sea para abril (de 2024).

El padre del piloto de Red Bull quería asegurarse que a los jefes del automovilismo mundial les interesara el plan para prender motores.

"Se empezaría de cero y vamos a empezar con las cartas compromiso, pero fue recibido muy bien, me hicieron el favor de recibirme Jean Todt y Stefano Domenicali. Vamos a darle forma y vine a (Budapest) ver este proyecto y me regreso (a México). Nos dijeron: 'ojalá que para 2024 ya tengamos a Checo como campeón de la Fórmula Uno y esto va a dar más', esto abre un gran panorama", agregó.

El diputado federal ya se había reunido, hace menos de un mes, con el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la Alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, y el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, para tratar el tema.

El grupo de inversionistas lo conforman mexicanos y extranjeros. Pérez Garibay adelantó que la construcción del autódromo tardaría dos años y medio, y que los detalles del proyecto se presentaría en octubre durante el GP de México.

INTERESA PROYECTO A GOBIERNO

Una de las claves para arrancar con el pie derecho el proyecto "2024 Cancún" para recibir una segunda fecha de la Fórmula Uno en México es contar con el apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, y en los tres niveles fue muy bien recibida la propuesta.

Antonio Pérez Garibay se reunió a principios de julio en Cancún con el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama, y con Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo de México, y el papá del piloto Sergio Pérez confesó que recibió total apoyo de las tres partes.

"Es la mejor noticia para México. Es urgente una reactivación económica, y México necesita de grandes proyectos internacionales. Nos reunimos el 6 de julio en Cancún y todo el apoyo", apuntó.

CANCHA cuenta con información que para septiembre volverán a reunirse las partes para trabajar en los detalles, pues la idea es que el 31 de octubre, en el Gran Premio de México, se presente en conferencia de prensa el proyecto para que el País cuente con dos fechas de F1 en 2024.

"Tengo que tener todo firmado en el GP de México para dar la conferencia de prensa a nivel mundial y tengo que trabajar con todos los empresarios de México", puntualizó.