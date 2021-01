Se asegurará Checo de rendir al máximo en Red Bull

Reforma

Ciudad de México.- La nueva era de Checo en la Fórmula Uno ha comenzado.

El mexicano Sergio Pérez inició su aventura con el equipo Red Bull y tras 10 años de experiencia en la máxima categoría afrontará el nuevo reto con optimismo, asegurándose que se gane el campeonato de constructores 2021.

"Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso. La único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione. Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan", comentó el piloto tapatío.

"Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no es así y solamente tenemos un carro que es suficientemente bueno para un tercer lugar me aseguraré de que terminemos segundos".

Pérez se encuentra en la fábrica de la escudería austriaca, ubicada en Milton Kaynes, donde ya tuvo oportunidad de platicar con Christian Horner, director del equipo.

"Espero que tengamos una muy buena temporada y es la única manera en que puedo agradecer al señor Mateschitz, Dr Marko, Christian, Adrian y a todo el equipo. Nadie antes me ha dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Vamos a escuchar el himno mexicano muchas veces en la próxima temporada", aseguró Checo.

La temporada F1 arrancará el 28 de marzo con el Gran Premio de Bahrein, en la pista de Sakhir, donde Sergio Pérez alcanzó su primera victoria en el Gran Circo.