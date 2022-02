Se cita Donovan con la historia en Beijing 2022

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Donovan Carrillo ya tiene listos sus patines para volver a la pista de hielo.

En el programa largo de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el mexicano quiere repetir la magia que plasmó en su primera presentación.

El jalisciense no titubea ante el reto, se mantiene sereno y confía plenamente en el trabajo que ha intensificado desde hace 18 meses con su entrenador Gregorio Núñez.

"El primer rival al que tienes que vencer es a ti mismo y eso, a veces, es muy difícil en los entrenamientos porque sabes que eres al que tienes que vencer día con día y no nada más en un evento, una de mis metas es vencerme a mí mismo.

"Muchas personas te dicen que, por el hecho de ser mexicano y de no haber nieve, sólo vas a participar y no a competir, y no es así. En lo personal, yo siento que todos tenemos la capacidad, si entrenamos y somos perseverantes en nuestro entrenamientos, para ser competitivos", comentó.

Las melodías "Perhaps, Perhaps, Perhaps" de Carlos Rivera y Daniel Boaventura, "Sway" de Dean Martin y "Bailar" de Elvis Crespo, acompañan las armonías corporales de Carrillo y los siete saltos que componen su rutina.

"Me da gusto saber que soy parte de estos nuevos personajes que rompen paradigmas. Soy parte de este grupo de deportistas y esto me da mucha alegría porque ése también ha sido uno de mis motores y de mis motivantes en mi deporte: saber que puedo ser el ejemplo para todas estas generaciones y demostrarles que con trabajo, dedicación y disciplina pueden lograr sus objetivos, pueden hacer lo que a ellos les gusta sin que alguien les diga que no es para ellos, que no es cuestión de género, cuando uno quiere hacer las cosas las puede hacer", recalcó el patinador.

Leal a su filosofía, Donovan desea que la Bandera de México esté en lo más alto del podio y que se le reconozca a su coach la dedicación en este proyecto.

"Siempre hemos buscado tener otros puntos de vista, el apoyo de diferentes entrenadores de diferentes nacionalidades, pero la mayor parte de mi formación se ha hecho en México, mi entrenador es mexicano y yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestras posibilidades y podemos lograr mucho", finalizó.

'Muchos años de dedicación'El buen ojo del entrenador Gregorio Núñez no se equivocó con Donovan Carrillo.

Desde hace 14 años, Goyo descubrió a una estrella del patinaje que lo único que necesitaba era entrenar para perfeccionar sus movimientos.

"Donovan y yo somos originarios de Jalisco, ahí fue donde comenzó sus primeros pasos en la pista de hielo de Guadalajara. Su hermana entrenaba y él la iba a ver y en una de esas supimos que Donovan contaba con muchas cualidades físicas. De repente lo veías bailando, y su perfil era muy óptimo para esta disciplina.

"Tiene una estatura que, a pesar de que ya terminó su desarrollo, es bastante óptima para el deporte, su estructura ósea es muy compacta, físicamente se mantiene siempre óptimo para realizar todos los elementos técnicos, y realmente su composición es de las mejores para poder practicar esta disciplina", compartió Núñez.

El lazo que une a Donovan con Goyo los ha ayudado a superar distintos obstáculos, como tener que cambiar de ciudad para entrenar.

"(Son) muchos años de dedicación, de esfuerzo, altas y bajas, como todo. En el 2013 tuvimos que migrar a la ciudad en León porque la pista de Guadalajara cerró, (sin embargo) en la pista actual en donde entrenamos no tiene las medidas olímpicas que necesitamos.

"En todo el país contamos con muy pocas instalaciones para practicar deportes de invierno, ya que en México no es un deporte muy difundido ni muy común", indicó Núñez.

Esta noche, Gregorio acompañará a Donovan en su presentación del programa libre, donde buscará una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Conócelo

Donovan Daniel Carrillo Suazo

17/11/99

Zapopan, Jalisco

1.68 m

69 kg

Mejor score programa corto: 79.69 (07/02/22, en Beijing 2022)

Mejor score programa libre: 131.48 (08/10/21, en Finlandia)

Mejor score total: 204.78 (27/03/21, Mundial de Estocolmo)

Para hoy

¿Dónde verlo?

Claro Sports y MarcaClaro YouTube / 19:30 h

Orden de salida

En el programa libre del patinaje artístico los participantes ingresan a la pista en el orden contrario al que terminaron su programa corto. En este caso, Donovan será el sexto patinador en ejecutar su rutina tras haber terminado en lugar 19 su programa corto.

Puntuación

En un programa libre un patinador puede superar los 220 puntos, que son la suma de la calificación en el mérito técnico y la impresión artística. El récord mundial en el programa libre es de 224.92 unidades, de Nathan Chen, de EU, quien es el favorito en Beijing 2022.

El 'semáforo'

En la transmisión del patinaje, en la parte superior de la pantalla aparece una serie de cuadritos en azul, que son los saltos o ejercicios obligatorios que cada patinador debe ejecutar en su presentación y que se van modificando conforme avanzan su rutina.

Si el cuadro se pone verde, quiere decir que se cumplió satisfactoriamente con la ejecución.

El color rojo equivale a que no se hizo un salto.

El color amarillo indica que el ejercicio se someterá a revisión en cámara lenta, pues los jueces tienen duda sobre su ejecución.

Duración

Una rutina en un Programa Libre tiene una duración de 4:30 minutos, pero está permitido un margen de 10 segundos más o 10 segundos menos.

A su ritmo

Donovan Carrillo se presentará en su programa libre en Beijing 2022, bajo los acordes del mix de las canciones "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; "Sway", de Dean Martin, y "María", de Ricky Martin.

En su rutina en el Estadio Cubierto de la Capital, el mexicano deberá ejecutará estos saltos:

- Four Toe

- Triple Axel

- Triple Loop

- Triple Flip

- Triple Lutz combinado con triple Toe

- Triple Flip con Euter

- Triple Lutz con doble Axel

Los datos sobre calificación y saltos fueron explicados por Marisol Paiz, comentarista límpica y especialista de patinaje artístico.