Se complica Nadal, pero gana en Wimbledon

Londres, Inglaterra.- Rafael Nadal triunfó en la Primera Ronda de Wimbledon tras 3 horas y 33 minutos en un duelo que le complicó el argentino Francisco Cerúndolo.

El español regresaba al All England Club después de 3 años, la última vez que jugó fue en las Semifinales de 2019, y hoy venció por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 al jugador de 23 años, que debutó en el torneo británico.

Con esta victoria, Nadal (306-41) igualó el récord de cuarto lugar de Martina Navratilova (306-49) por la mayor cantidad de victorias en partidos individuales de Grand Slam en la Era Abierta.

Parecía un partido de trámite para el mallorquín en los dos primeros sets, pero su rival le puso resistencia a partir del tercero, donde con su derecha marcó un nuevo rumbo y para el cuarto el argentino salvó dos bolas de quiebre y confirmó el break que lo puso 3-1.

Los siguientes juegos fueron clave. El español sacó cuatro bolas de quiebre para acercarse 3-2, después recuperó el break para el 4-4 y el escenario comenzó a favorecerle para firmar finalmente el partido.

"Fue un rival muy difícil, para mí es un placer regresar después de 3 años y me siento emocionado con este público. Me tomó tiempo para prepararme para mi primer partido, una victoria es muy importante porque me da la oportunidad de volver.

"Hay poco tiempo entre todos los torneos, recuerdo aquella época donde ganaba Roland Garros y al día siguiente ya estaba listo, ya mi cuerpo ahora no me da", dijo Nadal a pie de pista.

El español busca su título 23 de Grand Slam y el tercero de forma consecutiva esta temporada. Tiene dos títulos en Wimbledon (2008, 2010) y enfrentará en Segunda Ronda al lituano Ricardas Berankis.