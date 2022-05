Se concentra Ancelotti en la Final de la Champions

Madrid, España.- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró en conferencia de prensa que sólo piensa en la Final de la Champions League y no en el posible fichaje de Kylian Mbappé.

"Yo ahora sólo considero la Final de la Champions.

"Entiendo todo esto. Nosotros estamos acostumbrados a todas estas cosas. El madridismo está ilusionado en la Final de la Champions y pensamos en ganar la 14, nada más", declaró.

También bromeó sobre el asunto cuando se le preguntó si la afición merengue le ha cuestionado sobre el francés.

"Nadie me pregunta por esto porque no voy a la calle. Voy a Valdebebas, al coche y a mi casa. Voy a alguno de los buenos restaurantes que tiene Madrid, pero me preguntan por la Final (no sobre Mbappé)", comentó.

Sobre la Final contra el Liverpool en París el próximo 28 de mayo, indicó que ya tiene claro quiénes serán los titulares.

"Miedo no, llegará la preocupación. En la previa llegará esto. Cuando llega la preocupación la disfruto, estoy feliz de preparar la Final.

"No tengo duda del once que va a empezar en París. Mi único duda es quiénes van a ser más importantes. Si los que empiezan o los que acaban el partido", explicó.

También pidió que se le reconozca más a Gareth Bale, quien deja al club al final de temporada.

"Se le acaba el contrato, que juegue mañana o no (contra el Real Betis), no es importante. Bale ha sido parte de la historia de este club. Bale se va a quedar en el recuerdo de la historia del Madrid. Ha sido importante en finales de Champions, de la Copa. Es normal que todo el mundo reconozca esto", indicó.