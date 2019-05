Se declara lista Ahsley Arana

La cuauhtemense de 20 años de edad llega a esta justa por primera vez en su mejor momento de su carrera deportiva, donde este año ha conseguido para México tres medallas de oro en tres Abiertos Internacionales de rankeo olímpico como lo fueron en Santo Domingo, República Dominicana, Ciudad de México y recientemente en Sofía, Bulgaria.

“Estoy muy feliz y emocionada y ya quiero competir, me he preparado mucho para llegar a este momento y estoy lista para afrontar todos los combates que sean necesarios”, dijo Ashley, quien entrará en acción este jueves en el segundo día de competencias de esta disciplina y quien ya se encuentra concentrada junto con el equipo de la UACH en un hotel de esta ciudad.

Confesó que desconoce quiénes son las rivales a vencer en esta competencia. “Por ser una nueva etapa para mi, en la que jamás había competido, no sé contra qué rivales voy, pero no me confío. Como dice mi abuela, no hay rival pequeño”.

Ashley Arana está contemplada para llegar a la final de la división femenil de más de 73 kilos y es candidata a una de las medallas de oro presupuestadas para la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“Voy a pelear ese oro hasta el último momento, lo quiero y quiero trascender y seguir agarrando confianza para todo lo que sigue”, indicó la destacada atleta.

“Después de la Universiada seguirá mi preparación, desafortunadamente no pude conseguir mi calificación al próximo mundial de Manchester, pero sí me esperan algunas evaluaciones que me permitan llegar este verano en óptimas condiciones a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú”, finalizó.



De Cerca:

Nombre: Ashley Marie Arana

Edad: 20 años

Fecha de Nac: 3 de junio 1998

Lugar de Nac: Tarrant, Texas, EU

(De padres y abuelos chihuahuenses)

Residencia: Cuauhtémoc, Chih.

Peso: 73 kg

Estatura: 1.83 Mts.

Disciplina: Tae Kwon Do

Especialidad: Combate

Estudia: Relaciones Internationales en la UACh



Para Saber…

-Mañana abre la UACh la Universiada Nacional en 3 disciplinas

-Atletismo en Campeche, tae kwon do y gimnasia aeróbica en Mérida

-Entran en acción los primeros 50 atletas de los 385 que estarán compitiendo por la UACh hasta el 16 de mayo en los 25 deportes del programa oficial del Condde.