Se defiende Adriana Jiménez

Ciudad de México.- La medallista mundial Adriana Jiménez informó que CONADE nunca le hizo llegar la carta compromiso por la que la dependencia la dio de baja del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR).

"Me lo dieron a saber hace dos semanas, pero lo que dieron a conocer aquí es otra cosa de lo que me dijeron a mí. Cuando gané la medalla de plata (en los Campeonatos Mundiales de Natación Gwangju2019) ahí terminó mi temporada, no me habían dado ninguna carta a firmar, llaman al entrenador de que se iban a firmar las cartas compromiso en el CNAR y mi entrenador les preguntó cuándo y jamás le respondieron.

"Me fui de viaje y me comuniqué para firmar mi carta compromiso, me dicen que sí, no me contestaron y me bloquearon. Voy a la oficina de Israel Benítez (subdirector de Calidad del Deporte de la Conade) y le dije que necesitaba firmar mi carta compromiso y no me la dan, me dicen que tiene que hablar un tema conmigo. Me comunico con Arturo Contreras y me dice que yo tenía la responsabilidad desde el mes uno a firmar mi carta compromiso, no tengo metodólogo y a mí me avisaban en las administraciones pasadas y me comprometía a dar ciertos resultados", cuenta la clavadista de altura vía telefónica.

CONADE, encabezada por Ana Guevara, emitió hoy un comunicado en el que informa que Adriana Jiménez infringió requisitos y obligaciones establecidas en las Reglas de Operación del Fideicomiso.

"Dicen que no firmé este convenio porque jamás me lo hicieron llegar y es una incongruencia a lo que Israel Benítez me dijo, él me dijo que mi disciplina ya no estaba considerada dentro del fideicomiso, que ellos tuvieron auditorías y quitaron mi disciplina del fideicomiso, jamás me mencionó la carta, están mintiendo.

"Me gustaría que alguien me apoyara a resolver este tema porque si no hay carta compromiso firmada ellos no pueden aplicar nada de esto porque no fue mi error, ellos no me lo hicieron saber. Cumplí con el programa de entrenamiento, con los resultados, esto es más personal y todo el mundo lo sabe", aseveró

Jiménez recibía 20 mil pesos mensuales de la beca FODEPAR desde 2015. Este año se colgó la medalla de plata en el Mundial de Gwangju 2019.

