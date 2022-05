Se despiden en redes del judoca David Alejandro

Tomada de redes / (En círculo) David Alejandro Gómez, atleta que falleció este día durante una competencia de judo Tomada de redes / (En círculo) David Alejandro Gómez, atleta que falleció este día durante una competencia de judo

Ciudad Juárez.- Por medio de redes sociales, un deportista y amigo de David Alejandro Gómez, atleta que falleció este día durante una competencia de judo de la Universiada Nacional, lamentó su muerte y compartió fotografías de algunas de las justas deportivas en las que estuvieron presentes.

“Bollito hermano, de verdad que no puedo creer como ayer y hoy estábamos abrazados, platicando, jugando y haciendo imitaciones de voz. Y hoy en tu día de competencia haya sucedido tan terrible tragedia, que impotencia verte ahí y no poder hacer nada para auxiliarte, que horrible que haya pasado todo esto y de esta forma, tan rápida, de verdad que no lo merecías, eras de las mejores personas que he conocido en mi vida, siempre ayudando, siempre tan amoroso, tan buena persona, por algo todo el mundo te amaba”.

“Te recordaré el resto de mi vida con cariño, todos esos momentos juntos, bromeando, jugando, entrenando, peleando de juego, como si aún fuéramos niños pequeños. Siempre sabias escuchar y decir las palabras que uno necesitaba oír para sentirse mejor y seguir adelante, ahora estás con tu mamita querida”.

El atleta de judo David Alejandro Gómez, representante de la Universidad de Guadalajara, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una competencia individual de más de 100 kilos, como parte de las justas de la Universiada Nacional, de la que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es sede.