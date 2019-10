Se disculpa 'Piojo' por insulto

Ciudad de México.- Miguel Herrera, director técnico del América, ofreció disculpas al silbante Marco Antonio Ortiz, a quien llamó "puto" mientras dejaba el Estadio Azteca, luego de la derrota del pasado sábado en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

"Quiero ofrecerle una disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, por lo que expresé, porque lo ofendí y, me parece que no son los valores que representa mi vida, mi forma de ser, mi familia y el club al que represento, que es el Club América", explicó Herrera mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, .

El estratega de las Águilas se dijo contrariado por sus consignas, pues aseguró que no representan sus creencias.

"Me siento muy consternado y pensativo porque no puedo hacer eso. Trato de dar un ejemplo muy importante para toda la niñez, para todos los jóvenes y, con estas acciones, me parece que me veo haciendo las cosas mal.

"Trataré, ahora con el Club América, haremos una campaña, en fuerza, para que ese grito homofóbico lo rechacemos todos, porque no es lo que nosotros representamos como deportistas y tampoco lo que queremos para nuestro País".

Herrera señaló que buscará cambiar su comportamiento.

"Cruz Azul no tuvo nada que ver con esto, ni el árbitro tuvo nada que ver con el partido. Fue mi molestia por la expulsión, me sentí frustrado porque pienso que no debí salir expulsado. Voy a tratar de cambiar y ser mejor", apuntó.

Previamente, Herrera había reconocido a Cruz Azul por su victoria ante los de Coapa.

"Quiero aprovechar para felicitar a Cruz Azul, que nos ganó muy bien ayer aprovechando su balón parado, que tienen bien trabajado. Ellos lo hicieron muy bien, no es justificativo lo que pasó ayer después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión. Me parece que me manejé de muy mala forma.