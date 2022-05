‘Se empezó a marear, se sentó y ahí cayó en paro’: médico de la UDG

Cortesía / David Alejandro Gómez Flores Staff/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La muerte de David Alejandro Gómez Flores, atleta de judo proveniente de la Universidad de Guadalajara, se considera como muerte súbita, explicó Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la UDG.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, explicó los hechos de esta tarde en un comunicado.

Con respecto a la atención ofrecida a David Alejandro, agregó: “Todos los médicos de los diferentes equipos colaboramos en la atención siguiendo todos los protocolos de reanimación”.

Aclaró que “el paciente llegó al hospital todavía con signos vitales, se siguieron dando maniobras en el hospital, los protocolos intra hospitalarios de reanimación cardiopulmonar y fallece minutos después.”

“En estos casos el desenlace es el mismo. Nosotros sabemos, como médicos, es que este tipo de cosas, incluso en un quirófano, no se pueden revertir.”

Gómez Flores estuvo acompañado en todo momento por María Georgina Contreras de la Torre, quien es directora de Deportes de la Universidad de Guadalajara, se informó.