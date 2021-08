Se ilusiona Astrid con la Copa

Cortesía

Su ilusión es dejar a México muy bien posesionado al otorgarle el Campeonato Latinoamericano de motociclismo de velocidad en esta temporada 2021, asegura la piloto chihuahuense Astrid Madrigal.

Rumbo a la gran final de la Italika Women’s International Cup, Astrid se mantiene de líder ganando las últimas cinco carreras de seis que lleva este circuito sacando más de 15 puntos de ventaja a las colombianas Sara Varón y María Paula Arias qué haciendo equipo asechan a la mexicana.

“Seguimos trabajando estas vacaciones para regresar muy fuertes y poder dejar a Mexico en lo más alto del podio” y agregó “Me siento muy motivada y feliz de poder regresar a correr además siempre es bueno tener gente que nos apoya y confía en nosotros”.

Luego de tres fechas dobles (seis carreras) disputadas la clasificación del Campeonato Latinoamericano Femenino la encabeza Astrid Madrigal con 112.5 puntos y más atrás las colombianas María Paula Arias 94 y Sara Varón 78 y hasta la décima posición aparece la mexicana Nicole Zanco con la sumatoria de sólo 29 unidades.

“Todo lo que somos es el resultado de lo que habíamos pensado y no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, cumplir tus sueños, y hacerlo con la gente que aprecias!”.

Para Astrid Madrigal de 21 años, la experiencia reunida en todos estos años es invaluable y así lo describe, “Claro que he influido mucho en lo que es ahora el motociclismo femenino porque yo fui de las primeras que ha estado ahí y que he hecho un muy buen trabajo y eso me tiene contenta”.

Son un total de 22 pilotos que toman la parrilla de salida representando a cinco países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Ecuador, México y Panamá.

La próxima fecha está pactada para los días 24 y 25 del mes de septiembre en el autódromo Ecocentro de Querétaro y donde prácticamente se definirá el rumbo final de éste serial avalado por la Federación Internacional de Motociclismo.

El dato…

Astrid ya logró el campeonato de la ‘Italika Women’s Inteenational Cup’ y este año busca recuperar el cetro como la mejor piloto de toda Latinoamérica.

De Cerca:

Nombre: Astrid Madrigal

Edad: 21 años

Fecha de Nac: 2 de marzo 2000

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.60 Mts.

Disciplina: Motociclismo

Especialidad: Pista (Velocidad)

Experiencia: +10 años

Equipo: Italika Racing

16 campeonatos en su carrera

8 títulos internacionales

8 títulos nacionales

Las puntuaciones…

Top 3

1-Astrid Madrigal MEX 112.5

2-María Arias COL 94

3-Sara Varón COL 78

(3 Fechas/ 6 Carreras)