Se ilusiona Ochoa con hacer 'algo diferente' en Qatar

CDMX.- De cara a su quinto Mundial, Guillermo Ochoa apunta a "hacer algo diferente" con la Selección Mexicana.

"Hay jugadores históricos que no tuvieron la ocasión de ir ni siquiera a un Mundial. Si alguien me hubiera dicho hace muchos años, cuando empecé a jugar futbol, que iba a estar convocado a cinco Mundiales, no me la hubiera creído.

"En todo momento me pongo metas y planteamientos nuevos y este Mundial no es la excepción. Es un reto nuevo para mí e histórico para México, el poder hacer algo diferente, que no hemos podido lograr antes", dijo el portero a la revista Caras.

Memo Ochoa ya está en Girona, en el último campamento de la Selección Mexicana previo a Qatar. El guardameta está por disputar su tercera Copa del Mundo como titular.

"Estoy ansioso. Un Mundial es algo único, distinto, especial. El ambiente que lo rodea no se compara con nada. Desde el día uno que llegas a la sede del Mundial el recibimiento es impresionante y la adrenalina es increíble. Ya quiero jugar, estoy emocionado, ansioso y con ganas de que nos vaya muy bien, con mucha fe de festejar goles y triunfos", expresó.

Ve la capitanía como una responsabilidad porque debe ser un respaldo y un ejemplo para los demás.

"A veces hay que despertar a la gente, aunque otras hay que tranquilizarla porque no todos son gritos ni regaños, se deben suavizar las cosas porque con la adrenalina que se vive en el futbol todo se exagera demasiado dentro de la cancha.

"Igualmente, tratar de ser un mediador y entender que los jugadores más allá del futbol llevan una vida personal y cada uno tiene cargas fuera de la cancha", mencionó.

Ochoa no tocó el tema de su contrato con el América, el cual vence en diciembre.