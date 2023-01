Se le niega el bronce a Byanca

Por segundo día se le negó la medalla a la sirena chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez al quedarse fuera del podio por 70 centésimas de segundo en su prueba fuerte, los 200 metros Pecho Femenil en Knoxville, Tennessee.

Registró un tiempo de 2:31.40 minutos en la Final A del TYR Pro Swim Series que no le alcanzó tras detener el reloj en 2:30.68, siendo la ganadora del bronce la canadiense Sophia Angus.

La plata quedó en manos de Alexis Yager, con 2:30.17, y el oro se lo adjudicó nuevamente la estadounidense Mona McSharry, con un extraordinario tiempo de 2:26.34 minutos.

Byanca había finalizado sexto lugar en los preeliminares con una marca de 2:33.51, no muy alta pero suficiente para acceder a la gran final; sin embargo, dejó dudas sobre todo por si era estrategia no darlo todo en la clasificación para reservarse a la final, pero al parecer no sucedió así y sí batalló para encontrar su ritmo.

De hecho, para esta prueba la chihuahuense de 28 años de edad llegaba con la segunda mejor marca de 2:26.96, que de haberla aplicado habría peleado las medallas en esta prueba que es su especialidad.

Para hoy sábado, Byanca Melissa cerrará su participación en esta justa que reúne a los seleccionados nacionales y olímpicos de Estados Unidos y Canadá y es organizada por la USA Swimming, donde estará compitiendo en la prueba de los 50 metros Pecho, en la que seguramente se topará a las mismas rivales que ha tenido en los 100 y 200 metros Pecho.

Rodríguez Villanueva superó a las seleccionadas norteamericanas en esta final: a Adelene Robilla (2:31.53), Miranda Tucker (2:31.71), Tess Cieplucha (2:31.94) y Kathryn Hazle (2:33.06 minutos).

Para saber…

Hoy sábado 14 de enero Byanca competirá en su tercera y última prueba de los 50 metros Pecho, donde está rankeada para esta competencia dentro del top 5

Los tiempos de Byanca…

200 metros Pecho

Para el evento: 2:26.96

En el Preliminar: 2:33.51

En la Final: A 2:31.40

De Cerca:

Byanca Melissa Rodríguez Villanueva

Edad: 28 años

Fecha de nac.: 13 septiembre 1994

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Peso: 62 kg

Estatura: 1.72 m

Disciplina: Natación

Especialidad: Pecho

Logros Relevantes:

Juegos Centroamericanos, con 5 medallas de oro y 3 de plata

Lugar 24 en Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1