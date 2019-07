Se le zafa la rodilla a jugador de rugby, la reacomoda y sigue jugando

Londres, Inglaterra.-El back-rower del Hull FC, Joe Westerman, llevó la valentía y la rudeza a un nuevo nivel en la derrota de la Super League del jueves por parte de sus rivales Hull Kingston Rovers.

Y es que el jugador de rugby de 29 años se dislocó la rótula en medio del juego, pero en lugar de terminar e irse, la volvió a colocar en su lugar y continuó jugando.

Es dulce, para ser honesto", dijo Westerman al sitio web del club.

"Espero estar entrenando la próxima semana y no puedo verme perdiendo nuestro próximo partido contra St Helens el próximo viernes", agregó.

El entrenador del Hull FC, Lee Radford, admitió en la conferencia de prensa posterior al partido que fue algo que sucede con frecuencia.

"Realmente ha pasado en numerosas ocasiones", dijo Radford a los periodistas.

"Es un deporte de gladiadores y no nos quedaron intercambios, así que se quedó allí (jugando)", declaró en referencia a Westerman.

Westerman agregó: "Giré y Mose Masoe golpeó y mi rodilla simplemente se salió. No había malicia ni nada de eso”.

"Miré mi pierna y vi la parte superior de mi rodilla en el costado y sentí que tenía que golpearlo de nuevo. No era realmente un dolor insoportable. Me asusté más que nada porque me parecía muy extraño".













Fuente: www.elimparcial.com