Se levanta Valdez para noquear

Las Vegas, Nevada.- Óscar Valdez se levantó de una caída en el segundo round para noquear a un Adam López que resultó mucho más complicado de lo que se pensaba, en el debut del excampeón mundial sonorense en la categoría de los Superplumas.

Abajo en las tarjetas de manera extraoficial después de seis asaltos, Valdez conectó con un gancho de zurda al rostro que lastimó a su rival y cayó contra las cuerdas para recibir la cuenta de protección.

El nogalense continuó metiendo sus golpes y en los últimos segundos volvió a hacer tambalear a López, quien recibió fuertes golpes y el réferi decidió para el combate.

La movilidad de Adam López dificultó al mexicano, y en el segundo asalto un gancho directo a la mandíbula hizo caer desmadejado a Valdez, quien logró reponerse rápidamente.

López continuó haciendo daño con su rapidez, aunque el sonorense logró nivelar las acciones a partir del quinto asalto.

Estaba muy sorprendido (por la caída). Me quito el sombrero por Adam López. Es un gran peleador, gran guerrero. Esto es boxeo, me preparé por dos, tres meses para Gutiérrez, me dieron un nuevo oponente, pero no es excusa”, dijo Valdez.

Al final, Miguel “Alacrán” Berchelt subió al ring y posó con el peleador sonorense, contra quien podría exponer su cetro Superpluma el próximo año.





