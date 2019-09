Se lucen en Copa Akari de Tenis

Chihuahua.- Los Copa Davis de Ecuador y Nueva Zelanda, Ivan Endara y Oliver Statham, respectivamente, lucieron imponentes al arrancar éste miércoles la estelar categoría Open de la XII Copa Akari de Tenis en el San Francisco Country Club.

Iván Endara ganó fácilmente 6/0 y 6/1 al chihuahuense Diego Loya mientras que Oliver Statham hizo lo propio con idénticos escores de 6/0 y 6/1 al también capitalino Eduardo Salcido.

Al término de su compromiso Oliver dijo sentirse muy a gusto en la Copa Akari, ya tiene unas cinco semanas jugando en Cancún, Monterrey, y en lo que respecta a Chihuahua, le encanta las condiciones de las canchas, que la bola no está muy rápida pero tampoco es lenta y vuela mucho. En cuanto a la competencia se refirió que está aún conociendo los jugadores del circuito nacional, ve una oportunidad de buscar la copa, comentó el Copa Davis de Nueva Zelanda al concluir su partido de presentación y avanzar a segunda ronda.

En cuanto a Álvaro Navarro, el cubano mexicano con residencia en Veracruz, hizo buenos los pronósticos al pasar sobre el argentino Emilio Benítez en par de sets por parciales de 6/4 y 6/4.

Otros resultados, Alonso Delgado de la Ciudad de México venció por doble 6/0 a Alejandro Fernández de Chihuahua, Juan Pablo López de la Ciudad de México hizo lo propio por 6-3 y 6-2 al local Irving Olivas, Marco Chora de Chihuahua superó a su paisano Óscar Hernández 7-5 y 6-1.

Al cierre de edición se disputaban los partidos José Antonio Rodríguez vs. Aldo Arteaga, Rodrigo Mendoza vs. Carlos Olvera, y Álvaro Domínguez vs. Ramiro Villalobos.