Se pierde Djokovic el US Open por no estar vacunado

Nueva York, Estados Unidos.- Lo que era un secreto a voces Novak Djokovic lo confirmó: no podrá jugar el Abierto de Estados Unidos.

"Desafortunadamente no poder viajar a Nueva York para participar en el US Open. Gracias por vuestros mensajes de apoyo. Suerte a mis compañeros. Me mantendré en forma y con un espíritu positivo hasta tener la próxima oportunidad de competir. Nos vemos pronto mundo del tenis", escribió el ex número uno del mundo en redes sociales.

Las medidas sanitarias actuales impiden al serbio entrar al país debido a no estar vacunado contra el Covid-19, pues se exige a los extranjeros la pauta completa de vacunación contra el coronavirus.

Este es el segundo Grand Slam de la temporada que Djokovic se pierde después del Abierto de Australia, donde tuvo que salir del país. Llegó a las Semifinales de Roland Garros y después ganó en Wimbledon, bajo este panorama perderá 1 200 puntos luego de haber llegado a la Final el año pasado tras perder ante el ruso Daniil Medvedev.