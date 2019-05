Se queda Bottas con la pole en GP de España

Guadalajara, Jal.- Con una jornada de calificación apabullante por los Mercedes con Valtteri Bottas como el dueño de la Pole Position, el mexicano Sergio Pérez partirá en la posición 15 con el Racing Point.

El mexicano no pudo sacarle una mejor vuelta al RP-19 para meterlo en la Q3, por lo que se quedó fuera de los 10 más rápidos y deberá buscar una mejor arrancada el domingo para ganar posiciones.

"Pudimos haber calificado mejor, siento que pudo haber superado a Kimi (Raikkonen), pero no hemos tenido ritmo con el auto en todo el fin de semana, esta es la peor pista para nosotros como equipo, pero vamos a esperar una carrera loca y conseguir puntos mañana. Firmaría la novena posición del año pasado", declaró Checo al bajar de su coche.

El tapatío batalló para encontrar la mejor puesta a punto del Racing Point Sport Pesa, pero saldrá desde la octava fila de la parrilla.

Checo fue el más rápido de su escudería porque su coequipero Lance Stroll no pudo avanzar de Q1 y arrancará en la posición 17.

En la parte alta Bottas fue arrollador y superó a Lewis Hamilton por más de 6 décimas para conseguir su tercera posición de privilegio en la arrancada de forma consecutiva.

Los Ferrari nunca lograron superar a los autos de la escudería alemana y Sebastian Vettel se coló en la tercera posición para arrancar en la parrilla, seguido de Max Verstappen en cuarto, de Charles Leclerc en quinto y el otro Red Bull con Pierre Gasly que largará en sexto sitio.

Los dos autos de la escudería Haas lograron meterse entre los diez primeros y saldrán en las posiciones 7 y 8 con Romain Grosjean y Kevin Magnnussen respectivamente.