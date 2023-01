Se queda Estados Unidos sin DT tras escándalo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Estados Unidos se quedó sin técnico luego que la Federación de Futbol anunció que Gregg Berhalter fue removido en medio de la investigación por un acto de violencia que cometió en su juventud.

El timonel fue acusado de violencia contra su esposa Rosalind por lo que está sujeto a investigación, además de que un grupo técnico analiza la parte deportiva tras el Mundial de Qatar 2022, en donde Estados Unidos fue eliminado en Octavos de Final.

"Tras conocer las acusaciones contra el técnico de la Selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, en diciembre 11, la Federación inmediatamente contrató una empresa para realizar una investigación independiente", explicó el organismo rector del balompié estadounidense.

"El pasado mes, la Federación lanzó una revisión técnica completa de nuestro programa de futbol varonil. Con eso y la investigación en curso, la Federación anunciará quién comandará a la Selección en el campamento que realizará la Selección en los próximos días".

El propio Berhalter contó en sus redes sociales el incidente con su mujer, cuando tenía 18 años, en un comunicado que firmó en conjunto con su esposa.

"Estuvimos saliendo por 4 meses cuando ocurrió un incidente entre nosotros que le daría forma al futuro de nuestra relación. Una noche, estando bebiendo en un bar local, Rosalind y yo tuvimos una discusión que continuó afuera. Se volvió una cuestión física y la pateé en las piernas", contó el ex DT de Estados Unidos.

"No hay excusas para mis acciones esa noche. Fue un momento vergonzoso y uno del que me arrepiento hasta el día de hoy. Inmediatamente le ofrecí disculpas pero evidentemente Rosalind no quería nada conmigo".

Berhalter cuenta que tras 7 meses separados, se reunieron y volvieron, logrando una relación que recientemente cumplió 25 años de matrimonio.

"Esta es nuestra historia. Hemos cooperado totalmente con la Federación de Futbol de Estados Unidos sobre este tema y queremos aprovechar la oportunidad para compartir lo que nos formó y cuánto hemos creído y aprendido de esto en los últimos 31 años", agregó.