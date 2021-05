Se queja Cruz Azul del arbitraje

Agencias

Ciudad de México— Cruz Azul explotó hoy contra el arbitraje de Marco Antonio Ortiz, realizado anoche en la ida de Cuartos de Final del Guardianes 2021, que perdió 2-1 ante Toluca, en el Estadio Nemesio Diez.

Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, aseguró que ingresaron inconformidad a la Comisión de Árbitros, esperando se revise la labor del silbante, sobre todo porque a su juicio el segundo penalti de los Diablos Rojos no estuvo bien marcado.

"Genera impotencia, a nosotros el trabajo de Marco Ortiz dejó mucho que desear sobre todo en aspectos puntuales, la valoración que le dio él al segundo penal cuando entendemos que un juez cuenta con varios herramientas para tomar la mejor decisión, ni siquiera ha revisado la jugada, para nosotros no es penal", explicó Ordiales este jueves en video conferencia.

"Lo que marca la pauta no sólo para un juego, un torneo, terminar con una acción como la que se marcó en el segundo penal que va obviamente al marcador, implica el resultado final, nos preocupa porque nos vimos perjudicamos, sentimos que hubo muchas situaciones, en el caso de (Bryan) Angulo parece que tomó algo contra él, que le marcó todo contra él".

Ordiales no daba la cara en conferencia desde el año pasado, pero La Máquina se sintió agraviada otra vez por el colegiado Ortiz, quien dio una pena máxima muy polémica por una falta de Roberto Alvarado sobre Rubens Sambueza.

"En la realidad del caso del señor Ortiz, es el segundo partido que tenemos esa situación, había sido factor en Guadalajara, nos inconformamos directamente con (Arturo) Brizio porque si recuerdan ustedes no se marcó un penal sobre Orbelín y un codazo que no se marcó a Baca", recordó.

"Expulsó a Reynoso, hoy casualmente nos vuelve a tocar y otra vez hay mucha polémica, quisiera que se revisaran en la Comisión, normalmente en eso va nuestra solicitud de atención, a revsiar lo que está sucediendo".

Eso sí, el directivo celeste comentó que salen a quejarse del arbitraje porque el plantel se siente poco atendido.

"No puede sonar a pretexto, creemos que podemos darle vuelta, para pasar a Semifinales, tenemos un gran plantel, estamos seguros, no es pretexto, otras veces simplemente acudo a las instancias correspondientes, pero también los jugadores y el cuerpo técnico se sienten que no están siendo escuchados", agregó.

"Ya tenemos, nos sentimos, en una instancia como Cuartos, nos sentimos perjudicados, hay que señalarlo, que lo revisen las autoridades, queremos que las decisiones que se tomen sean las correctas, que lleven a cabo las herramientas, el equipo esta integrado, unido y obviamente esto es simplemente por la pregunta que me hicieron".