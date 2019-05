Se reúne López Obrador con comisionado de Grandes Ligas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional al comisionado de beisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, con quien compartió la pasión que siente por este deporte que se impulsará en México, junto con otras prácticas deportivas.





En el encuentro, donde por más de una hora se habló sobre este juego, indicó que ya se cuenta con un plan para crear escuelas donde los jóvenes puedan terminar una carrera y al mismo tiempo formarse en el beisbol.

En un video difundido a través de redes sociales, López Obrador detalló que, si de estos jóvenes algunos resultan prospectos para las Grandes Ligas, es bueno que puedan seguir este camino, y si no alcanzan los niveles necesarios, podrán tener una carrera, para lo que se contará con becas.

López Obrador le mostró a Rob Manfred las pelotas y bat que tiene firmados por figuras de este deporte y aseguró: “Así como ve, todavía macaneo”, ya que aún juega en una liga de veteranos.





Es un deporte que me apasiona, me apasiona mi pueblo, me apasiona la política, me apasiona mi familia”, compartió el Ejecutivo federal.





Rob Manfred reconoció el honor de haber sido invitado por el presidente y manifestó su apoyo a los proyectos planteados durante el encuentro con el mandatario de México.